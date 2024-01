Dinler tarihinin başkenti Kudüs

Nasıl ki muhabbetullah (Allah’ı sevmek) ancak marifetullah (Allah’ı tanımak) iledir. Ve kişi ancak sevdiği bir Allah’a hakikî manada iman edebilir, onun için harekete geçebilir.

Aynen bunun gibi Kudüs’ü de hakikî anlamda tanımadan sevebilmek; sevemeden de onun için bir şeyler yapmak, harekete geçmek pek mümkün değildir. Kudüs bilinçli olarak yıllardan beri bizlere unutturulmaya, gözümüzde kıymetsizleştirilmeye ve bizimle ilişkisiz bir coğrafya gibi gösterilmeye çalışılmakta. Çünkü dünyanın en özel ve kutsal mirası olan bu alan ancak Müslümanlar uyur ve unutursa gasp edilebilir hale gelecektir. Bugün tüm İslam âleminin uyumasına bedel bir avuç uyanık Filistinli kardeşimizin Mescid-i Aksa’ya yakışan ruhlarının varlığı bu kutsal mirasın sahipsiz kalmadığını tüm dünyaya duyurmakta ve uyuyan bazı Müslümanlara bedel dünyanın her bir yanında bu ruha hayran, uyanmış Müslim ve gayri Müslim insanlara bu topraklara en yakışan şahsiyetin onlar olduğunu göstermektedirler.

Bu yüzden bizlere düşen Kudüs’ü tanımak, anlamak ve gelecek nesillerimize neden Kudüs’ün bizim için kutsal olduğunu anlatmaktır. Dünya üzerindeki hiçbir şehir dinler tarihi konusunda Kudüs ile mukayese edilemez. Hz. Adem’den (as) Hz. Muhammed’e (asm) kadar nice peygamberin ayak bastığı, büyük medeniyetlerin izini barındıran, melikler, âlimler ve nice sanatçının adının taşına, toprağına kazındığı şehirdir Kudüs. Davud peygamberin (as) fethettiği, Süleyman peygamberin (as) şekillendirdiği, Hz. İsa’nın (as) göğe, Hz. Muhammed’in (asm) Mirac’a yükseldiği yerdir Kudüs. Kudüs, İlâhî kökenli üç dinin de peygamberlerinin bir şekilde temas ettiği bir şehir olması nedeni ile bütün İlâhî dinler açısından kutsal bir şehir kabul edilir.

Yahudîlik açısından Kudüs; Hz. Davud (as) tarafından fethedilmiş, devletin başkenti olmuş bir şehirdir. Hz. Davud’dan sonra Hz. Süleyman (as) Süleyman Mabedini (Beytü’l-Makdis ismiyle bilinir) yapmıştır. Bu mabet Yahudîler için son derece kutsaldır. Çünkü Yahudî dinindeki başlıca ibadet olan kurban, orada sunulmaktadır. Mabet, aynı zamanda bir hac mekânıdır. Fakat mabet, M.Ö. 587’de Babil Kralı Nebukadnezzar (Buhtunnasr) tarafından yıkılmış. M.Ö. 515’te ikinci kez yapılmış, M.Ö. 30’larda genişletilmiş, çevresine kuşatma duvarı (şimdiki adıyla Batı Duvarı veya Ağlama Duvarı) yapılmıştır. Ancak bu ikinci mabet de M.S. 70 yılında Yahudî ayaklanmasını bastıran Romalılar tarafından yıkılmış ve bir daha yapılmamıştır. Filistin bölgesindeki Yahudîler, Romalılarca o topraklardan sürgün edilmiştir. Bugün de dahil Yahudîlerin en büyük hedefi Kudüs’ü devletlerinin merkezi yapmak ve mabedi yeniden inşa etmektir. Ancak onların mabedi yeniden yapabilmeleri için bugün içerisinde Kubbetü’s-Sahra’nın da bulunduğu avlunun adı olan Mescid-i Aksa’nın içindekilerle birlikte yıkılması gerekiyor.

Hristiyanlık açısından Kudüs; Hz. İsa’nın (as) oralarda peygamberlik yapması ve asıl, onların inançlarına göre orada çarmıha gerilmesi, gömülmesi ve göğe çekildikten sonra yine orada gökten indirileceği yer olması sebebiyle kutsaldır.

Müslümanlar açısından ise Kudüs; çevresiyle birlikte mübarektir. Çünkü İlâhî vahye mazhar olan birçok peygamber o topraklarda peygamberlik yapmış, İlâhî vahiy o toprakları bereketlendirmiştir. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Peygamber (asm) ve Müslümanlar, Mekke’deyken ve Medine’ye hicret ettikten sonra da on yedi ay, Kudüs’e yönelerek namaz kılmışlardır. Peygamberimizin (asm) ve bütün Müslümanların ilk kıblesinin Mescid-i Aksa (Uzak Mescid) olması, İsra ve Mi’rac mucizelerinin Kudüs’ten gerçekleşmesi; Kudüs’ü Müslümanların gönlüne silinmez bir şekilde yazmıştır.

Kudüs’ün yeniden bir barış şehri (Darü’s-Selam) olması, Kudüs’ün bütün inananların özgürce ibadetlerini yapabilecekleri bir esenlik, huzur şehri olması gerekir. Bunun için de biz Müslümanların bu beldeyi daha yakından tanımaya, tanıdıkça sevmeye ihtiyacımız var.

(Genç Yorum Aralık 2023 sayısından kısaltılarak alınmılmıştır.)