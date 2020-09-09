"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Cibril-i Emin’in yeryüzüne inişleri

Süleyman KÖSMENE
09 Eylül 2020, Çarşamba
İzmit’ten Ali Dönmez, Şevki Demirtaş, Rıdvan Ercan, Salih Oral: “Ahir zamanda Cebrail’in İslâmî değerleri alıp gitmesi ile ilgili bir rivayet var mıdır? Varsa ne manaya gelir?”

Cibril ve Değerler

Cebrail Aleyhisselâmın kıyamete kadar on defa yeryüzüne inerek, her inişinde bir İslâmî değeri alıp gideceği ile ilgili bir rivayet vardır. 

Rivayet şöyledir:

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Son gelişinde Cebrail’e (as) sordum: “Benden sonra daha yeryüzüne inecek misin?” Cebrail (as): “On defa daha ineceğim ve on şeyi kaldıracağım. İlk inişimde bereketi, ikincide insanların kalbinden merhameti, üçüncüde sevgiyi, dördüncüde hayâyı, beşincide adaleti, altıncıda fukaradan sabrı, yedincide zenginden cömertliği, sekizincide âlimlerden ameli, dokuzuncuda Kur’ân’ı, onuncuda imanı alıp gideceğim” buyurmuştur. 1

Öncelikle ifade edelim: Bu rivayetin sıhhatine ilişenler olabilir. 

Ama izah edilirse sanırım sıkıntı kalmaz.

Saniyen: Rivayet, müteşabihtir. Ancak imtihan sırrına uygun yorumlanabilir.

Salisen: Bu on haslet, İslâm toplumuna kimlik kazandıran… Olmadığında İslâm toplumunun pusulasını şaşırmış bir gemi gibi kalacağı, zalimlerin satranç oyunlarına mahal olmaktan kurtulamayacağı bel kemiği hasletlerdendir.

Meleklerin Yeryüzüne İnişleri

Cebrail’in ve sair meleklerin yeryüzüne inip çıkmaları âyetle sabittir. “O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle yeryüzüne her bir emir için inerler.” 2 Âyeti meleklerin yeryüzüne inişlerinden haber veriyor.

Cebrail Aleyhisselâm on defa yeryüzüne iniyor ve her inişinde bir emir alıp gidiyorsa… Bundan sorumlu Cebrail değildir. Biz Müslümanlar söz konusu emri berhava etmişizdir. Yaşanmaz hale getirmişizdir. O emrin zıttını medeniyet değeri saymışızdır, mübalâğa ile âlâ-yı valâ ile, zıttı ile amel eder olmuşuzdur.

Cebrail’in vahiyle getirdiği emri Müslüman kimliğimizle ayaklar altına almışızdır. Kötü amelimizle emrin yeryüzünden kaldırılması konusunda kadere fetva verdirmişizdir. Emrin aksini umumî bir kabul ile umumî musîbet haline getirmişizdir. “Öyle bir fitneden sakının ki, geldiği zaman zalimlere mahsus kalmaz.” 3 Âyetinin tokadını yemişizdir.

Hangisi Hıristiyan Sokağıdır

Meselâ Cebrail Aleyhisselâm bereketi kaldırdığında muhakkak menfaatperestlik, bencillik, tul-u emel, şükürsüzlük, küfran-ı nimet, zekât ve sadâka vermeme gibi kötü amellerimiz pik yapmıştır ki, bereketin kaldırılması gibi bir ceza kesilmiştir!

Meselâ Cebrail’in (as) hayâyı kaldırması ne kadar dramatik bir durum arz ediyor! Demek biz Müslüman olarak hayâsızlığı, arsızlığı sıradan hale getirmiş olmalıyız. Bu kötü ahlâkı özgürlük, feministlik, kadın hakları, insan hakları gibi argümanlarla savunur hale gelmişiz. 

Bunları ve belki daha ileri boyutta fecaatleri yüzümüz kızarmadan savunur olmuşuz ki, bize haya’nın kaldırılması gibi bir ceza kesilmiştir

Ar, namus, hayâ, edep, mahremiyet, utanma gibi güzel hasletleri çağdışına itmişiz, gericilik saymışız, bu hasletlerden utanır hale gelmişiz. 

Oysa bu hasletleri Cebrail (as) getirmişti. Böyle olsun ister miydi?

Bir sosyal deney yapalım: Bir Müslüman sokağından, bir de bir Hıristiyan sokağından kuşbakışı bir görüntü alalım. Bilmeyen birisine gösterelim: “Hangisi Hıristiyan sokağıdır?” diye soralım; acaba cevabı ne olacaktır? “Her ikisi de Hıristiyan sokağıdır” demeyecek midir?

Bin yıldır teraküm eden tutarsız amellerimizle Kur’ân’ı ve imanı kaybetme konusunda kadere fetva verdirdik. Son iki yüz yıldan beri Kur’ân üzerindeki surların kırılması, Kur’ân’ın kendi kendini müdafaa eder bir konuma düşmesi, artı, Müslüman evlâdının zındıka cereyanlarına imanını çaldırarak manevî felâkete sürüklenmesi, Cibril-i Eminin bu görevine denk düşmüyor mu?

Ve, İ’caz-ı Kur’ân’ı beyan etmekle vazifeli Bediüzzaman Hazretleri’nin, mesaisini “Kur’ân ve İman” üzerinde yoğunlaştırması ve kalplerde imanı tahkiki bir şekilde ihya ve ikame eden bir dâvâ ortaya koyması, kaderin fetvasıyla Cibril-i Emin’in bu görevini karşılayan bir hizmete denk düşmüyor mu?

Dipnotlar:

1- Tenbihu’l-Gafilîn, s. 247. 

2- Kadir Sûresi: 5. 

3- Enfal Sûresi: 25.

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dolar, altın ve faiz yükselirken maaşlar eridi

    Dayanışma tek ilacımız

    Korona verilerine güven % 41 düştü

    Halkın karşı çıkması o anlaşmaları değersiz kılıyor

    Şirket iflasları artacak

    Başhekim: Şu ana kadar tanımadığım, bilmediğim, hissetmediğim bir baş ağrısı

    Bakan Koca: Kayıplarımız can yakıyor

    '21 Eylül'de yüz yüze eğitime okul öncesi ve birinci sınıflarla başlayacağız'

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki

    Bal ve arı ürünlerine talep arttı

    “50 bin öğretmen işsiz”

    'Kovid-19 Tedbirleri'ne ilişkin 81 ile gönderilen ek genelgede neler var?

    Türkiye - Yunanistan görüşmesi 10 Eylül'de

    Kılıçdaroğlu: Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıya

    Böyle tepki gösterdiler

    Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

    Hafter milisleri ateşkesi 4. kez ihlal etti

    İdamı kullanarak gündemi saptırmayın

    O projelerin borç yükü artıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi idam?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu dehşet karşısında ne yapmalıyız?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tarih ışığında mağduriyetler
    Ahmet BATTAL

    Kemalistlerin cumhuriyeti
    Süleyman KÖSMENE

    Cibril-i Emin’in yeryüzüne inişleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    ‘Kelebek etkisi’ ve salgın
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Filmlerin kıskacındaki aile!
    Genel

    Dolar, altın ve faiz yükselirken maaşlar eridi
    Raşit YÜCEL

    Karadeniz’in bayrakları ve Bilal Aydın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.