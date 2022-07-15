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15 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Çocuklar ve dersler

Süleyman KÖSMENE
15 Temmuz 2022, Cuma
Cafer Tayyar İşler: “Çocukları derslere getirmek, onları ders ortamına alıştırmak ve sevdirmek konusunda üzerimize düşen vazifeler nelerdir? Ufak tefek yaramazlıklarına göz yummalı mıyız? Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz?”

Yarının Büyükleri

Çocuklarımıza bugünün çocukları değil, yarının büyükleri nazarıyla bakmalıyız. Evlatlarımız geleceğimizdir, dünyamızdır, ahiretimizdir, her şeyimizdir. Onların terbiyesi yüz akımız, onların hatası hatamızdır. Onların iyiliği iyilimiz, kötülüğü kötülüğümüzdür. Çocuklarımızı dua çemberimize almalıyız. Dua ve ibadeti öğretmeliyiz. Dua ve ibadet yaptığımız mekânlara götürmeliyiz. 

Onlarla aramızda bir iletişim köprüsü kuruldu mu, artık bizi ne yaş sınırı tutar, ne kural, ne şart!Ancak tabiki kuralsız olmaz. Tatlı, çocuğun da kabul ettiği ve uymasını beklediğimiz kurallar olur, olmalı. Ancak bu kuralları hatırlatırken o üslup var ya, o üslup; çok önemlidir. Çocuğu kazandığımız an, o andır! Çocuğu o nurlu mekanlardan kaçıran şey kural değil, sert üsluptur! Çocuğu o nurlu mekanlara çağıran temel saik de, tatlı üsluptur. 

O üslup, çocuklarımızın nezih hafızalarında ileride unutamayacakları tatlı izler de bırakır; hatırlamak istemedikleri çirkin sayfalar da bırakır! Turşu satan tatlı üsluplu malını satarmış da, tatlı satan turşu üsluplu satamazmış.   

Güzelleri Öğretmekle Mükellefiz

Kur’ân, peygamberlerin nurlu üsluplarını öğreten ayetlerle doludur. 

“Ey Rabbimiz! Beni ve benim neslimden olanları namazda devamlı kıl.”1

“Ey Rabbim! Ben karnımdaki çocuğu dünya meşguliyetlerinden uzak bir kul olarak Senin ibadetine adadım. Bunu benden kabul buyur!”2

Çocuklarımız nesl-i cediddir. Kutlu bir bahar çağı onları bekliyor. Biz onları dersanelerimize ısındırmak ve dini değerlerimizi sevdirmekle mükellefiz. Bunun değeri hiç şüphesiz tartışılamaz. Hataları, kusurları olacak! Hatalarını kusurlarını görmeyeceğiz. 

Ancak ilgisiz de bırakmayacağız. “Saldım çayıra Mevla’m kayıra” kabilinden olmamalı. Onlara tatlı dilimizle, hayran bırakan ve minnet ettiren bir üslupla güzelleri öğretmekle mükellefiz. Peygamber Efendimiz’in (asm), “Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın.”3 Sözü şiarımız olmalı. 

Sevgi Şart!

Çocuklarımıza yaklaşırken sevgi şarttır! Başka bir dil onların kalbine bizi sokmaz. Sevgi dili ile en zor şeyleri öğretebiliriz. Doğruya imrendirirken de, yanlıştan sakındırırken sevgi mayamız olmalı. Eleştiri dili işe yaramaz. Yaramazlıklarını görmemeliyiz. Ama eğitici olmalıyız.

Onlara inandığımızı, güvendiğimizi, onları saydığımızı, dinlediğimizi, onlara hak verdiğimizi hissettirmeliyiz. Onlara sabırlı olmalıyız. Hatalarını arayan dedektif gibi, “elini yıkamadın biliyorum! Namaz kılarken elbisenle oynama, sağa sola bakma!” gibi küçümseme sözleri onları uzaklaştırır. Bunun yerine, “sana inanıyorum. Aferin! Harikasın!” gibi sevgi sözcükleri sihirli biçimde onları bize yaklaştırır.  

Onlara nasıl faydalı olacağımızı meşveretlerimizde görüşüp bir yol haritası çıkarmamız -inşallah- faydalı olacaktır. Masum çocukların eksik yazılarında bile önemli faydalar gören Üstad Hazretleri, en önemlisinin de, “O masumane ve halisane ve samimi ve tatlı dillerinden, derslerinden Risale-i Nur’un şirin ve derin meselelerini lezzetli bir hayretle dinlemek ve ders almak”4 olduğunu söylüyor. 

Çocuklara değer vermenin, Üstad hazretlerinin duasına mazhar olmanın da önemli bir adımı olduğunu unutmamalıyız.      

Dipnotlar:

1- İbrahim Sûresi: 40., 2- Âl-i İmran Sûresi: 35, 36., 3- Buhârî, İlim 12, Edeb 80; Müslim, Cihâd, (1732)., 4- Emirdağ Lahikası, s. 94

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