Kütahya pikniği

Geçtiğimiz Pazar günü Kütahya’daydık. Piknik dersi için gitmiştik. Kütahya il ve ilçelerinden kalabalık bir katılım vardı.

Böyle piknikler cemaat akciğer mesabesindedir. İnsanın damarları rahatlıyor, kalbi kendini çek ediyor, ruhu inancıyla bütünleşiyor. Yeşilliklerle risalelerdeki hakikatler bütünleşiyor.

Biz de İzmir’den Mesut bey ve ailesiyle birlikte Kütahya’ya ulaştık. Ahiret kardeşlerimizle piknik yapmak üzere. Kütahya Yoncalı mevkii kaplıcalarında piknik yaptık. Yoncalı kaplıcalarında Ihlâs Risalesi’nden dersler yaptık.

Tam ihlâs, tesanüt ve muhabbetin engin sularında yüzdük. İman ve İslâmî hizmetler tam ihlâs ile yani sadece ve sadece Allah rızası için yapıldığında esas alındığında tesirli olacağını ihlâs risalesi düsturlarından tekrar öğrendik. Zihnimizde zayıflayan tam ihlâs düşüncesini tekid ettik.

Zihnimizde zayıflayan derken, hayat bizi yıprattığı gibi, ihlâsımızı da yıpratır. Ihlâsımız her gün yara alır. Çünkü bizim en yoğun imtihanımız ihlâsımızdır. Yarın orada ihlâsımızdan verdiğimiz hesabı başka bir amelden vermeyiz. Ihlâsımız bizi Üstadımıza yar eder.

Tarihte Kütahya

Kütahya’nın antik çağda adı “Kotiaeion”dur. Kütahya’nın kuruluşu Milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanır. MÖ 334’te Biga Çayı yakınlarında Persleri yenilgiye uğratan Büyük İskender yörede üstünlük kurdu. Büyük İskender’in MÖ 323’te ölümü ile Kütahya ve yöresi, komutanlarından Antigonos’a geçti. MÖ 133’te Roma yönetimine girdi. Piskoposluk merkezi haline getirildi.

1071’de Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Alp Arslan’a yenilen Bizans İmparatoru Romanus Diogenes tutsaklık dönüşü Kütahya’ya getirildi. 1078’de Anadolu Selçuklu Devletini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kütahya’yı da ele geçirdi. 1097’de Haçlıların saldırısına uğradı. II. Kılıç Arslan kaybedilen topraklarla birlikte Kütahya’yı geri aldı.

Kütahya daha sonra I. Alâeddin Keykubad zamanında (1233) Selçuklu topraklarına dahil oldu. 1277’de II. Gıyaseddin Keyhüsrev Kütahya yöresini Germiyanoğlu Süleyman Şah kızı Devlet Hatun’u Osmanlı Sultanı I. Murat’ın oğlu Yıldırım Bayezid’a verdi. (1381) Germiyanoğulları Beyliğinin toprakları Devlet Hatun’un çeyizi olarak Osmanlılara verildi. 1402 Ankara Savaşında, Bayezid’i ağır bir yenilgiye uğratan Timur, Kütahya’yı alarak II. Yakup Bey’e geri verdi. Kütahya daha sonra Osmanlılara geçti ve Sancak Merkezi oldu.

Kütahya, 17 Temmuz 1921’de Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde TBMM Batı Cephesi ordusunun yenilmesi üzerine Yunanların işgaline uğradı. Büyük Taarruz’a kadar işgal altında kalan Kütahya, 30 Ağustos 1922’de kurtuldu. Kütahya 8 Ekim 1923’te Vilayet durumuna geldi.

Kütahya Kalesi

Antik dönemlerden beri iskân edilen Kütahya Kalesi 5’inci yüzyılda Bizanslıların yaptırdığı surlarla ve Selçuklular, Germiyanoğulları ve Osmanlılar tarafından yapılan onarım ve eklerle güçlendirildi. Yukarı, iç ve aşağı kale olmak üzere üç bölümden oluşan kalenin sık yerleştirilmiş burçları, moloz-kesme taş karışımı ile tuğla sıralardan oluşmaktadır.

Kütahya Kalesi Evliya Çelebi’ye göre 72 burca sahiptir. Burçlar çok sık aralıklarla yerleştirilmiştir. Kütahya Kalesi’nde ayrıca iki çeşme, iki mescit de vardır.

Kütahya deyince akla çinicilik gelir. 14. Yüzyılda İznik ile başlayan çinicilik hakkında Evliya Çelebi,1671 yılında Kütahya’da 34 çini atölyesinden bahseder.

Kütahya daha sonraları Germiyanoğulları beyliğinin de merkezi olmuştur. Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın edebi ile şekillenen bir şehirdir.

Ayrıca 19. Yüzyılın en seçkin Macar Politikacısı Lajos Kossuth’un mekânı hâlâ tarihi değerini koruyor.

Ülkemizin illeri anlatmakla bitmez.

Kütahya iline hizmet yürüyüşünde başarılar dileklerimizle.