BM’den Afganistan çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan’ın mevcut yönetim altında istikrarlı görünse de ülkede insanî krizin devam ettiğini bildirdi. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), “Afganistan’da durum” başlığı altında toplandı.

BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Temsilci Yardımcısı ve BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Sorumlusu Georgette Gagnon, Afganistan’ın mevcut yönetim altında istikrarlı göründüğünü, ülkede bölgesel ve idarî kontrolün sağlandığını söyledi. Gagnon, “Ancak, mevcut ekonomik istikrar çabalarının kırılganlığını ve siyasî etkilerini vurgulayan önemli riskler devam etmektedir. Bunların en önemlisi demografik risklerdir” dedi. Afganistan’da dünyanın en büyük insanî krizlerinden birinin devam ettiğini vurgulayan Gagnon, nüfusun yüzde 45’ine tekabül eden yaklaşık 21,9 milyon insanın 2026 yılında insanî yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı. AA

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