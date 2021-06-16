Bediüzzaman’ın hayatından tespitler -14: Bediüzzaman’ın taleplerine kulak verilseydi

Sunuculuğunu Sertaç Lüser’in yaptığı Bediüzzaman’ın Hayatından Tespitler programında Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç, Bediüzzaman Said Nursi’nin İstanbul Hayatına değinmeye devam ediyor.
Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç; Bediüzzaman’ın hayatından tespitler serisinin bu bölümünde;
- Bediüzzaman’ın İstanbul’a geliş güzergahı
- Bediüzzaman’ın Mabeyn-i Hümayûn’a dilekçe sunması
- Şekerci Han ve “Her suale cevap verilir” levhası
- Bediüzzaman delidir şeklinde karar veriyorlar
- Bediüzzaman’ın taleplerine kulak verilseydi başlıklarıyla ilgili konuştu.