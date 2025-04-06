Bir dava adamının hayatı: Mehmet Kutlular #1

6 Nisan 2021 yılında vefat eden Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular'ı rahmetle yâd ediyoruz.

Kendisi gençliğini, ömrünü, hayatını Risale-i Nur hizmetine adamış gerçek bir dava adamı... 'İşte Hayatım' adlı kitabında hayat serencamını anlatan Mehmet Kutlular'ı adı geçen kitabın redaksiyonunu yapan Oğuz Umurca ile konuştuk. İki videodan oluşan bu anma programının ilkini beğenilerinize sunuyoruz. İyi seyirler.

Yeni Asya Kitap: İşte Hayatım - https://www.yeniasyakitap.com/mehmet-kutlular/iste-hayatim-4722

Okunma Sayısı: 981

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.