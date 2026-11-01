Dindar Cumhuriyet; Dindar Demokrat

Caner Kutlu & Prof. Dr. Adem Ölmez

Bu programda, Cumhuriyet, demokrasi ve dindarlık arasındaki ilişkiyi tarihî gelişmeler ve Bediüzzaman Said Nursî’nin fikirleri çerçevesinde ele alıyoruz. Adem Ölmez’in konuk olduğu programda, İslam’ın yönetim anlayışından ilk dönem halifelerinin seçimine, Osmanlı’da meşrutiyet arayışlarından Cumhuriyet dönemine kadar uzanan kapsamlı bir değerlendirme yapılıyor.

Bediüzzaman’ın “dindar cumhuriyet” ve “meşrutiyet-i meşrua” anlayışı ne ifade ediyor? Hürriyet, adalet, meşveret ve millet iradesi arasındaki ilişki nasıl kurulmalı? Yeni Osmanlılar, Ahrar Fırkası ve Demokrat Parti bu tarihî süreçte nasıl bir rol oynadı?

Programın devamında Risale-i Nur talebelerinin temel hak ve hürriyetler, toplumsal birlik ve kardeşlik konusundaki yaklaşımı değerlendiriliyor. Ayrıca dijitalleşme, yapay zekâ ve değişen toplumsal hayat karşısında demokrasinin geleceği; insan iradesinin korunması ve güçlü bireylerin yetişmesi üzerine konuşuluyor.

Cumhuriyet, demokrasi ve dindarlık ilişkisini tarihî arka planı ve geleceğe dönük imkânlarıyla birlikte değerlendiren bu sohbeti izleyebilirsiniz.