Yeni Asya Gazetesi İlahiyatçı Yazarı Ali Ferşadoğlu ve Yeni Asya Yazarı ve Sunucu Cenk Çalık’ın birlikte düzenledikleri müzakereli derste ''menafi-i cüziyenin hatırı için ihlası kırmak'' konusunu ele aldılar.
Risale-i Nur Külliyatı‘ndan Lemalar isimli eserden, 21. Lema olan İhlas Risalesinden bazı başlık ve bölümler:
- İhlası kazanmaya mecbur, mükellef ve muhtacız
- Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin
- Nehy-i ilahiye mazhar olmak
- Saadet-i ebediye zararına
- Menafi-i cüziyenin hatırı için ihlası kırmak
- Hukuka tecavüz, hürmete taarruz, kudsiyete hürmetsizlik
- Umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz
- Hizmet-i Kur’aniyenin hürmetine tecavüz
- Hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik
1 وَلاَ تَشْتَرُوا بِاٰيَاتِى ثَمَنًا قَلِيلاً âyetindeki şiddetli tehditkârâne nehy-i İlâhîye mazhar olup, saadet-i ebediye zararına, mânâsız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hodfuruşâne, sakîl, riyâkârâne bazı hissiyat-ı süfliye ve menâfi-i cüz’iyenin hatırı için ihlâsı kırmakla, hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz.
Dipnotlar – Arapça İbareler – Haşiyeler:
1 : “Benim âyetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin.” Bakara Sûresi, 2:41.