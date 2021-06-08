Yeni Asya Gazetesi İlahiyatçı Yazarı Ali Ferşadoğlu ve Yeni Asya Yazarı ve Sunucu Cenk Çalık’ın birlikte düzenledikleri müzakereli derste ''menafi-i cüziyenin hatırı için ihlası kırmak'' konusunu ele aldılar.

Risale-i Nur Külliyatı‘ndan Lemalar isimli eserden, 21. Lema olan İhlas Risalesinden bazı başlık ve bölümler: - İhlası kazanmaya mecbur, mükellef ve muhtacız - Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin - Nehy-i ilahiye mazhar olmak - Saadet-i ebediye zararına - Menafi-i cüziyenin hatırı için ihlası kırmak - Hukuka tecavüz, hürmete taarruz, kudsiyete hürmetsizlik - Umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz - Hizmet-i Kur’aniyenin hürmetine tecavüz - Hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik 1 وَلاَ تَشْتَرُوا بِاٰيَاتِى ثَمَنًا قَلِيلاً âyetindeki şiddetli tehditkârâne nehy-i İlâhîye mazhar olup, saadet-i ebediye zararına, mânâsız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hodfuruşâne, sakîl, riyâkârâne bazı hissiyat-ı süfliye ve menâfi-i cüz’iyenin hatırı için ihlâsı kırmakla, hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Dipnotlar – Arapça İbareler – Haşiyeler: 1 : “Benim âyetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin.” Bakara Sûresi, 2:41.

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