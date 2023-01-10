Siyaset beklentileri karşılamakta yetersiz

​Demokrat Parti’nin 77. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 7 Ocak 2023 tarihinde İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda “Genç Lider Gençlerle Buluşuyor” programı tertip edildi. Programa katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal gençlerin sorularını cevapladı.

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