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12 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Siyaset beklentileri karşılamakta yetersiz

10 Ocak 2023, Salı 06:30
​Demokrat Parti’nin 77. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 7 Ocak 2023 tarihinde İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda “Genç Lider Gençlerle Buluşuyor” programı tertip edildi. Programa katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal gençlerin sorularını cevapladı.

EuroNur.tv ekranlarından izleyebilirsiniz.

- Bugünkü siyaset beklentileri karşılamakta yetersiz kalıyor

- Üzerimizde 85 milyonun sorumluluğu var

- Bugün siyaset makam menfaat birlikteliğine dönüşmüş

- Millet İttifakı oluşum süreci nasıl başladı?

- Herkesin hukukundan emin olduğu Türkiye inşa edebilmek

- Cumhurbaşkanı adayı

- Devr-i sabık

- Sinan Ateş cinayeti

- Güçlendirilmiş parlamenter sistem

- Türkiye’de siyasi partiler seçim düzeneği

- Siyasetin arka bahçesi: Eğitim sistemi

- Türkiye’nin üretmekten başka çaresi yok

- Yolsuzluklar milli güvenliğimizi tehdit ediyor boyuttadır

- İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanma şekli

- Türkiye kaynaklarının kötü kullanıldığı bir süreç içerisindeyiz

- Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar

- 6’lı masa ve toplumsal mutabakat

- Yargının devreye girmesi gerektiği düşüncesindeyim

- Gençlerin ötekileştirilmediği bir Türkiye

- Türkiye’de hukuk işlesin

- Günü gelince Türkiye yolsuzlukların hesabını sorar

- 6’lı Masa’nın tarifi

- Hiçkimseyi dışlamayan bir Demokrat Parti

- Türkiye’de mülteci sorunu

- Türkiye gençlerimiz için yapılanmaya gitmeli

- Üstümüzdeki örtünün kalkacağı ana yaklaşıyoruz

Yeni Asya EuroNur

Etiketler: 77. kuruluş yıldöünümü
Okunma Sayısı: 594
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