Demokrat Parti’nin 77. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 7 Ocak 2023 tarihinde İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda “Genç Lider Gençlerle Buluşuyor” programı tertip edildi. Programa katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal gençlerin sorularını cevapladı.
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- Bugünkü siyaset beklentileri karşılamakta yetersiz kalıyor
- Üzerimizde 85 milyonun sorumluluğu var
- Bugün siyaset makam menfaat birlikteliğine dönüşmüş
- Millet İttifakı oluşum süreci nasıl başladı?
- Herkesin hukukundan emin olduğu Türkiye inşa edebilmek
- Cumhurbaşkanı adayı
- Devr-i sabık
- Sinan Ateş cinayeti
- Güçlendirilmiş parlamenter sistem
- Türkiye’de siyasi partiler seçim düzeneği
- Siyasetin arka bahçesi: Eğitim sistemi
- Türkiye’nin üretmekten başka çaresi yok
- Yolsuzluklar milli güvenliğimizi tehdit ediyor boyuttadır
- İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanma şekli
- Türkiye kaynaklarının kötü kullanıldığı bir süreç içerisindeyiz
- Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar
- 6’lı masa ve toplumsal mutabakat
- Yargının devreye girmesi gerektiği düşüncesindeyim
- Gençlerin ötekileştirilmediği bir Türkiye
- Türkiye’de hukuk işlesin
- Günü gelince Türkiye yolsuzlukların hesabını sorar
- 6’lı Masa’nın tarifi
- Hiçkimseyi dışlamayan bir Demokrat Parti
- Türkiye’de mülteci sorunu
- Türkiye gençlerimiz için yapılanmaya gitmeli
- Üstümüzdeki örtünün kalkacağı ana yaklaşıyoruz
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