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29 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Erdoğan’ın emekli maaşı açıklamasına uzman ikazı: 7 milyon kişi en düşük maaşı alabilir

29 Ekim 2026, Perşembe 02:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli aylıklarında düzenleme için 2027’yi işaret etmesinin ardından uzman Özgür Erdursun, mevcut sistem değişmezse en düşük maaşı alanların sayısının 7 milyona çıkabileceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2027 bütçesinde emeklilerin gelirlerini iyileştirmek amacıyla yeni kaynaklar oluşturulacağını açıklaması, emekli aylıklarına yönelik beklentileri artırdı. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yalnızca en düşük emekli aylığının yükseltilmesinin mevcut sıkıntıları daha da büyütebileceğini belirtti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Erdursun, emekli aylıklarının giderek birbirine yaklaştığını ve ödenen primlerle alınan maaş arasındaki ilişkinin zayıfladığını ifade etti.

En düşük maaşı alanların sayısı artıyor

Emekli aylıklarındaki temel sorunun zam oranından değil, hesaplama sisteminden kaynaklandığını belirten Erdursun, en düşük aylığı tamamlama uygulamasının 2019 yılında 1.000 lirayla başladığını hatırlattı. Bugün yaklaşık 5 milyon emeklinin bu kapsamda bulunduğunu belirten Erdursun, “Şimdi en düşük aylık yüksek oranda artırılır, diğer emeklilere yalnızca enflasyon farkı verilirse bu sayı ilerleyen dönemde 6-7 milyona ulaşabilir” uyarısında bulundu. Ocak 2026’da 20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı, temmuz ayında 23 bin 552 liraya yükselmişti.

Yüksek prim ödeyenlerin maaşları eşitleniyor

Mevcut sistemde farklı prim ödeme geçmişine sahip emeklilerin aynı taban aylığı alabildiğine dikkat çeken Erdursun, bu durumun daha uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyenlerin aleyhine olduğunu savundu. Erdursun, “Bu gidişat, emeklilerin giderek taban aylıkta eşitlenmesi, prim karşılığının zayıflaması ve emekli gelirlerinin birbirine yaklaşması demektir” ifadelerini kullandı. Emeklilik şartlarını tamamlayan herkesin en az asgari ücret düzeyinde aylık alması gerektiğini belirten Erdursun, ilave prim günlerinin ve yüksek kazançların da maaşlara yansıtılmasını istedi.

Günübirlik zamlar yerine köklü reform şart

Karar’ın haberine göre, emekli aylıklarına yapılan zamların gıda, barınma, enerji ve sağlık harcamalarındaki artışlar karşısında yetersiz kalabildiğini vurgulayan Erdursun, aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayılarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Yalnızca taban aylığın artırılmasının kalıcı çözüm olmayacağını ifade eden Erdursun, “Günübirlik pansumanlar değil, emeklilikte adaleti, primin karşılığını ve uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlayacak köklü bir reform gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi

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