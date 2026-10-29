Karar yazarı İbrahim Kahveci, ekonomik sıkıntıların toplumda büyük bir bunalıma yol açtığını belirterek borsadaki kayıplara, artan iflaslara ve mülkiyet güvencesindeki sorunlara dikkat çekti.

Borsada 3 trilyon liranın üzerinde servetin eridiğini ifade eden Kahveci, esnafın da kepenk kapatma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Toplumu çok ama çok sıkıyoruz. Bunalım had safhaya ulaşıyor” dedi. Toplum üzerindeki siyasî ve ekonomik baskıların arttığını vurgulayan Kahveci, medya ve muhalefetin sorunları dile getirmesinin önemine işaret etti.

Kahveci, “Oysa bizler bugün topluma nefes alacak zerre yer bırakmıyoruz. Ya bizdensin ya da hain! Yapmayın; toplum nefes alsın. Bunu samimi olarak söylüyorum. Topluma nefes alacak bir yer bırakın. Para bırakmadınız, bari nefes alsın insanlar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi