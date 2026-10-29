Zorbalığa dur deyin

EBSAM araştırması, okulda ve çevrimiçi ortamda zorbalığın çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Ankara - Mehmet Kara

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Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (EBSAM) 7 bin 793 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 63,4’ü başka bir öğrencinin akran zorbalığına uğradığına şahit oldu. Öğrencilerin yüzde 18,3’ü ise zorbalık deneyimlerinden çok ciddi etkilendiğini bildirdi.

Bu mesele çözülmeli

Okul güvenliği 5 üzerinden değerlendirildi. Öğretmenler okullara 3,48, veliler 3,38, öğrenciler ise 3,24 puan verdi. Sonuçların tüm okulların güvensiz olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, zorbalığın “Çocuklar arasında olur, büyüyünce geçer” denilerek küçümsenmemesi gerektiğini söyledi. Yavuz, “Önümüzde çözülmesi gereken bir mesele vardır. Ve bu mesele yalnızca çocukların kendi aralarında çözebilecekleri bir mesele değildir” dedi.

Hakaret, alay etme öne çıktı

Araştırmada öğrencilerin son 6 aylık deneyimleri incelendiğinde hakaret ve alay gibi sözel zorbalık biçimlerinin yanı sıra dedikodu, sosyal dışlama ve ilişkilerde zorbalığın da öne çıktığı belirtildi. Öğrencilerin yüzde 18,1’i ayda bir-iki kez, yüzde 10,5’i haftada bir-iki kez, yüzde 10,2’si ise hemen hemen her gün hakaret veya alaya maruz kaldığını ifade etti.

Siber zorbalık arttı

Araştırmanın siber zorbalığa ilişkin sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 69,9’unun akıllı telefonu, yüzde 58,8’inin ise kendisine ait sosyal medya hesabı bulunuyor. Öğrencilerin yüzde 7,2’si son 6 ay içerisinde çevrimiçi ortamda hedef alındığını belirtirken günlük ekran süresi 4 saatin üzerine çıktığında bu oran yüzde 14,9’a yükseldi. Velilerin yüzde 88’i ise çocuklarının siber zorbalığa maruz kalıp kalmadığını bilmediğini ifade etti.

Öğretmen otoritesi zayıfladı

Öğretmenlerin yüzde 90,7’si, mesleğe başladıkları döneme kıyasla öğretmen otoritesinin zayıfladığını düşünüyor. Öğrencilerin yüzde 71,8’i, velilerin ise yüzde 86’sı öğretmenin sınıfta disiplinli tutum sergilemesini gerekli buldu.