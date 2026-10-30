Emeklinin birikimi de batık fona yatırıldı

YENİ Partili Prof. Dr. Özlale, TMSF tarafından yönetimine kayyım atanan Kontrolmatik’in 20 milyon dolarlık tahvil ihracında Türkiye Hayat ve Emeklilik’e ait üç fonun 12 milyon dolarlık nominal pozisyonunu gündeme taşıdı.

Şirketin Mayıs’ta diğer borçlanma araçlarının ödemelerini yapamadığını açıklamasına rağmen tahvillerin Haziran sonunda da emeklilik fonlarında bulunduğunu belirten Özlale, “Devletin parasının batık Kontrolmatik’te ne işi var?” diye sordu. Kontrolmatik, borç ödemelerindeki aksaklıkların ardından finansal yeniden yapılandırma görüşmeleri yürütmüş, Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri Haziran ayında Yakın İzleme Pazarı’na alınmıştı. Şirketin yönetimine 27 Ekim 2026’da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Haber Merkezi

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