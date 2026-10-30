Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Emekli lütuf değil, adalet istiyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Yıllarca alın terinin karşılığını bekleyen emeklilerimiz sadaka değil, hakkını; lütuf değil, adalet istiyor!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın önce akıl ve bilim dışı “Faiz sebep, enflasyon sonuç” teziyle ekonomiyi ağır bir krize sürüklediğini ifade ederek, “Ardından yanlış ekonomi politikalarınızın bedelini milyonlarca emekliye, dar gelirliye ve ücretliye ödetirken yüksek faizden kazanç sağlayan kesimlere büyük gelir kapıları açtınız! Enflasyon karşısında eriyen maaşlar, düşürülen aylık bağlama oranları ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına yönelik ciddi güven tartışmalarıyla emeklilerimizin alım gücü yıllardır geriliyor” dedi.

Kalıcı gelir adaleti sağlanmalı

“Şimdi çıkmış, geçim mücadelesi yüzünden evinden çıkamaz hâle gelen emeklilerimizi sözüm ona “baş tacı” yapacağınızı söylüyorsunuz!” diyen Uysal, “Emekliyi baş tacı yapmak, seçim yaklaşırken hatırlamakla değil; çalışırken ödediği primin, yıllarca verdiği emeğin ve hak ettiği insanca yaşamın karşılığını teslim etmekle olur! Emeklinin ihtiyacı seçimlik iltifatlar değil, kalıcı gelir adaleti ve insanca yaşayabileceği bir refah seviyesidir. Yıllarca alın terinin karşılığını bekleyen emeklilerimiz sadaka değil, hakkını; lütuf değil, adalet istiyor!” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

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