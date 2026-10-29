TIR şoförleri sınır kapılarında eylemde

Avrupa’ya karayoluyla yük taşıyan Türk TIR şoförleri, Schengen bölgesindeki 90/180 gün kuralı sebebiyle yaşadıkları mağduriyete karşı eylem başlattı.

Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarında geri çevrilen, meslektaşlarının bir bölümünün ise Avrupa’da zor koşullarda beklemek zorunda kaldığını belirten şoförler, ithalat ve ihracat taşımacılığını durdurdu. Kapıkule, İspala ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda bir araya gelen yüzlerce şoför, sorun çözülene ve geri çevrilen meslektaşlarının yeniden yola çıkabilmesi için güvence verilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. BirGün’ün haberine göre, şoförler, temel sıkıntılarının ücret ya da taşıma bedeli olmadığını, mesleklerini yapabilmek ve evlerine ekmek götürebilmek istediklerini vurguladı. İthalat ve ihracat taşımacılığını durduran şoförler, “Biz turist değiliz, çalışmak istiyoruz. Sorun çözülene kadar kapıları açmayacağız” diyerek çalışma şartlarının da güvence altına alınmasını talep etti. Haber Merkezi

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