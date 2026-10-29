BM’den Batı medyasına tepki: İsrail’in soykırımını gizliyorlar

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze’de gazetecilerin ve gazeteciliğin de İsrail’in soykırımının kurbanı haline geldiğini belirterek Batı medyasını İsrail’in soykırımdaki sorumluluğunu gizlemekle eleştirdi.

Albanese, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına video konferans yoluyla katılarak BM Genel Kurulu’na sunduğu “Enkaz Altında Hakikat: Soykırım Zamanında Medya” başlıklı rapor hakkında konuştu. “ABD’ye gelmem, Genel Kurulda konuşmam engellense bile hakikati dile getirmem engellenemez” diyen Albanese, raporunda yer verdiği İsrail’in Gazze’de gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik baskı örneklerine değinerek İsrail’in ülke içinde de muhalif medyayı susturduğunu belirtti. AA

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