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Fon vurgununun maliyeti 13 bakanlığın bütçesinden fazla

29 Ekim 2026, Perşembe 23:27
DEVA Partili Sadullah Kısacık, fon vurgununda 800 milyar liralık kaybın 13 bakanlığın ayrı ayrı bütçesini aştığını, borsadaki erimenin ise 6 trilyon liraya ulaştığını belirterek, “Hangi bütçeyi görüşelim?” diye sordu.

DEVA Partisi Adana Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Sadullah Kısacık, 2027 yılı bütçesini değerlendirirken fon krizinin boyutlarına, borsadaki büyük değer kaybına, artan faiz yüküne ve ekonomide yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Ekonomide sektörel dayanıklılığın tükendiğini de belirten Kısacık, “Esnafın, çiftçinin ve sanayicinin dayanacak gücü kalmadı” dedi.

 800 milyar liralık bir kayıp var

2027 yılı bütçe görüşmelerine fon krizinin meydana getirdiği kayıplara dikkat çeken Sadullah Kısacık, fon vurgunundan mağdur vatandaşların ulaşamadığı paranın 800 milyar liraya ulaştığını ve maddi kaybın pek çok bakanlık bütçesini aştığını ifade etti.  Kısacak, “Fon vurgunu ile mağdur olan vatandaşlarımızın doğrudan 800 milyarlık bir kaybı var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi 761 milyar 412 milyon lira. Bakanlığın bir yıllık bütçesinden daha yüksek bir kayıptan bahsediyoruz. Ayrı ayrı bakanlık bütçeleri ile karşılaştırdığımız 13 bakanlığın bütçesinden daha yüksek bir kayıp var ortada” dedi.

Güvensizliğin faturası artıyor

Fon krizinin yalnızca vatandaşların doğrudan kaybettiği parayla sınırlı olmadığını vurgulayan Kısacık 17 Eylül’den bu yana dolaylı etkileriyle borsada yaşanan değer kaybının 6 trilyon lirayı bulduğunu ve maddi kaybın 2027 bütçesinin %22’sine denk geldiğini söyledi.  Kısacak şunları söyledi: “Fon vurgunu krizinin sebep olduğu güvensizlik ortamının etkisiyle sadece borsadaki erimeyle 6 trilyon liralık bir kayıp var. Bu miktar tek başına 2027 bütçesinin %22’sine denk geliyor. Fon krizindeki kayıp ile borsadaki değer kaybının toplamı 2027 bütçesi içinde; TBMM bütçesinin 174, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ise 150, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 89 katına çıkıyor.”

Hangi bütçeyi konuşalım?

Fon vurgunu krizi ile birlikte faiz yükü ve bütçe açığının 2027 bütçesinin yarısını aştığını dile getiren Kısacık, mevcut gelişmeler ve veriler doğrultusunda bütçe görüşmenin bir anlamı olmadığını ifade etti. “Doğrudan ve dolaylı etkileriyle fon vurgununun 6 trilyonluk bir kaybı var. 2027 bütçesinde 3 trilyon 975 lira faiz yükü, 3 trilyon 868 milyar lira da bütçe açığı var. Fon krizi kaybı, faiz yükü ve bütçe açığı 2027 bütçesinin yarısını aşmışken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi kadar para vatandaşın cebinden çalınmışken hangi bütçeyi görüşelim?” diye sordu.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

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