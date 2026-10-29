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30 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Borsa denetim kurumu eski yöneticisine idam cezası

29 Ekim 2026, Perşembe 23:35
Çin’de, borsaların denetiminden sorumlu Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) eski başkanı Yi Huiman, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından rüşvet suçundan idam cezasına çarptırıldı.

Sıçuan eyaletinin idarî merkezi Çıngdu’da görülen davada mahkeme, Yi’nin, 1998-2025 döneminde CSRC ve Sincan Uygur Bölgesi yönetimindeki idarî konumlarını kötüye kullanarak, nakit ve gayrimenkul toplam 436 milyon yuan (65,4 milyon dolar) değerinde varlığı rüşvet olarak aldığına hükmetti.

Mahkeme, eski yöneticiye 2 yıl ertelemeyle idam cezası verilmesine, ömür boyu siyasî haklarından men edilmesine ve kişisel mal varlığına el konulmasına karar verdi.

AA

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