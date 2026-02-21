"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ

Tarihî bir görev yapıyoruz

21 Şubat 2026, Cumartesi
İzzet Atik - Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Basın dünyasında yarım asrı aşan bir geçmişe ve itibarlı bir yere sahip olan Yeni Asya Gazetesi, yayın hayatına başladığı günden bu yana iman, hürriyet ve adalet çizgisinde istikrarlı duruşunu koruyarak, hâlâ ilk günkü heyecanla okuyucularıyla buluşmaya devam etmektedir.

Risale-i Nur hakikatlerini medya diliyle geniş kitlelere ulaştırma misyonuyla yolumuza devam ederken, dijital çağın getirdiği yeniliklerle de çağdaş medya imkânlarını en verimli şekilde kullanarak, hem geleneksel yayıncılıkla, hem de dijital platformlarda etkin bir şekilde varlığınmızı sürdürmeye kararlıyız. Her geçen gün daha fazla insana ulaşarak, Risale-i Nur vasıtasıyla tezahür eden Kur’ân ve iman hakikatlerini yaymayı ve toplumun manevî değerlerini güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin 120 yıl önce İstanbul Şekercihan’da tüm insanlığa, özellikle İslâm âlemine yapmış olduğu uyarının unutulmaması yeni nesillere aktarılması hususunda 56 yıldır yapmış olduğumuz tarihî görevin, sorumluluğun bilincindeyiz. 

“Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez” prensibiyle Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimizin koordinasyonuyla o gün hizmette faaliyet gösteren ağabeylerin de muvaffakiyetiyle yayına başlayan Yeni Asya tüm engellemelere, saldırılara rağmen 57. yılına giriyor.

Şahs-ı manevînin kuvvet verdiği istikametli duruşu tüm hayatında ortaya koyan Mehmet Kutlular’dan devralmış olduğumuz bu hizmette, okuyucularımızın dualarını, desteklerini, bu hizmette yapmış oldukları fedakârlıkları göz ardı etmemiz mümkün değildir.

Âhirzamanın dehşetli cereyanlarına karşı Risale-i Nurlarla ortaya konmuş iman kurtarma mücadelesinde okuyucularımızın desteği fevkalâde önemlidir. Şükranlarımızı sunuyoruz.

Üstadımızca, “herkes her şeyi deneyecek, nihayetinde çareyi Risale-i Nurlarda bulacak” şeklinde ifade edilen Kur’ân hakikatlerine, İslâm âleminin ve tüm insanlığın sahip çıkacağı günlerin yakınlaştığı ümidiyle 57. yılımızı kutluyor; bu kudsî davada desteğini, mesaisini esirgemeyen çalışanlarımıza, yazarlarımıza, okuyucularımıza saygılarımı sunuyorum.

