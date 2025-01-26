Yaratılış her an devam ediyor

Caner Kutlu, Erdoğan Çelebi & XYZ Din - Bilim - Sanat

XYZ Din - Bilim - Sanat'ın yeni bölümünde konuk Erdoğan Çelebi.

Bu programda Cenab-ı Allah'ın kainatta durmadan yaratmaya devam etmesini yani şuunat-ı İlahiye'yi konuştuk. Buradan yola çıkarak "bütün bu yaratılan eserler bakıp Rabbimizi nasıl tanıyabiliriz?", "O'nun yaptığı işler bize O'nun hakkında nasıl bir fikir vermeli?", "durmadan devam eden yaratma işi ne anlama gelmektedir?" gibi suallere Risale-i Nur perspektifinden cevaplar aradık. Erdoğan Çelebi'nin bu konudaki çalışma ve fikirlerinden istifade ettik, sizin de istifade etmeniz için beğeninize sunuyoruz. İyi seyirler.