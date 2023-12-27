"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Çocuklarımıza ibretle Kudüs’ü anlatmak

Yasemin GÜLEÇYÜZ
27 Aralık 2023, Çarşamba
İsrail’in bir soykırım yaşattığı Gazze’de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere binlerce şehadet yaşandı yaşanıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle bir şekilde bu tabloya şahid olan çocuklarımıza Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı, duanın gücünü, Selahaddin Eyyubi’yi, Nureddin Zengi’yi, şefkati, merhameti, hakkını savunmayı, gayretli ve ümitli olmanın, hedefe yönelik çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmanın tam da sırası. Bu konuda yardımcı olabilecek alanında uzman kişilerin hazırladığı boyama kitaplarından tutun da, oyunlara, oyuncaklara, çizgi filmlere, farklı çocuk kitaplarına kadar uzanan zengin bir liste var gördüğümüz kadarıyla… Çocuklara yönelik bu materyaller daha da zenginleştirilmelidir elbette, onlar Hollywood kahramanlarına, Walt Disney’in  karakterlerine hapsolmamalı.

MESCİD-İ AKSA’NIN MİNBERİ

Büyük Selçukluların Halep Atabeyi olan Nureddin Zengi (1118-1174) Kudüs Haçlıların işgali altındayken ünlü marangozlarına üzerinde hutbe okutmak üzere muhteşem bir minber yaptırır. Büyük bir sanat eseri olan minber en kıymetli ağaçlar kullanılarak hiç çivi çakmadan yapıştırıcı malzeme kullanılmadan, türlü çeşit süslemeyle  fildişi ve sedef kakma teknikleri kullanılarak yapılır. Her tarafına ayetler nakşedilir. Minberin güzelliği dilden dile ulaşır. Minber niçin yaptırılmıştır? Nereye yerleştirilecektir? Halk arasında bu sorular yayılır. Cevap şöyledir. Kudüs fethedildiğinde Mescid-i Aksa’ya yerleştirilecektir. Yapıldıktan sonra tam 20 yıl bekler minber. Selahaddin Eyyubi böyle bir ortamda yetişir. 

Bir gün Nureddin Zengi’nin başyardımcısı olan Selahaddin Eyyubi hutbedeyken bir genç bağırır: “Ey Selahaddin! Kudüs işgal altındayken sen gelmiş burada konuşuyorsun.” Cevap vermez Selahaddin Eyyubi. Ertesi gün sabah namazında, “O genç nerede?” diye sorar. Genç namaza gelmemiştir. Selahaddin Eyyubi cemaate dönerek: “Cuma namazına gelen Müslümanlar sabah namazına gelmediği müddetçe Kudüs fethedilemez” der. Böylece namaz seferberliği başlar…

Kudüs fethinde muhteşem bir sanat eseri olan minberin Mescid-i Aksa için yapılmasıyla başlayan bir gaye ve hedef belirleme, namaz seferberliği en az ilmi ve askeri deha kadar önemli olmuştur. Kudüs fethedildiğinde minber Halep’ten getirilir ve  Mescid-i Aksa’ya yerleştirilir. Hedef gerçekleşmiştir.

Yıl 1969’dur. Kudüs işgal edilmiştir. Mescid-i Aksa’daki namazlara sanki Müslümanmış gibi uzun zaman iştirak eden fanatik bir Yahudi her gelişinde yanında getirdiği yanıcı maddeleri mescidin bir yerinde biriktirir. Bir sabah namazı vakti cemaatin az oluşunu da fırsat bilerek yangın çıkarır. İtfaiye nedense geç kalır yangını söndürmek için… Minberden geriye ancak birkaç tahta parçası kalır. 

İsrail’in ilk kadın Başbakanı Golda Meir bu olayı şöyle anlatır: “O gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Zannediyordum ki Müslümanlar dört bir taraftan İsrail’e girecekler. Lakin sabah oldu ve korkulan olmadı. İşte o zaman idrak ettim ki biz dilediğimizi yapabiliriz. Zira bu ümmet uyuyan bir ümmettir.”

Mescid-i Aksa bir müddet minbersiz kalır. Sonra demirden bir minber yapılır. İlerleyen zamanlarda ahşaptan aslına uygun yeni bir minber daha yapılır ve 2007 yılında yerine yerleştirilir. Türkiyeden ahşap ustalarının da büyük emekleri vardır bu yeni minberde. (https://mescidiaksaarsivi.com/)

Bombardımanın devam ettiği bugünlerde şimdi ne haldedir Mescid-i Aksa?

HÜLASA

Kudüs’ün fethi Müslümanlar olarak kendimizi manen yeniden inşa etmek ile yakından ilgilidir. Bu işin anahtarı ise namazda gizlidir. Mirac hadisesinin yaşandığı o mukaddes toprakların işgalden kurtuluşu Mirac’ın hediyesi olan namaz sırrı ile yakından alakalıdır.

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de insani felaket kötüleşiyor

    Ateşli çocuğu okula göndermeyin

    Hastalar kovid mi grip mi belli olmuyor

    Her gün en az 106 çocuk öldürüldü

    Bilgi ve veri okuryazarlığında sondan üçüncüyüz

    Bütçe açığı borçla kapatılacak

    Faize her saat 3 milyon dolar

    Hukuk devletinde böyle şey olmaz

    Muhammed Salah: Lütfen onları unutmayın

    Akademik özgürlükte diplerdeyiz

    Papa: Barış için dua edelim

    Gazze yoğun saldırı altında

    'Muhtar kendisine teslim edilen tebligatı götürmekten sorumlu değildir'

    Gazzeli çocuklar: "Yaşamak istiyoruz", "Nerede uyuyacağız?"

    Proje eksik, yapı malzemesi yetersiz, işçilik hatalı...

    'Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli'

    Euro-Med, İsrail'in infazlarını UCM'ye gönderdi

    Japonya: Terör örgütü PKK'yı ve eylemlerini kınıyoruz

    Ukrayna: Novoçerkassk çıkarma gemisini vurduk

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Pençe-Kilit’te ezber bozan yorumlar
    Risale-i Nur'dan

    İnsana en lâzım iş, en mühim vazife...
    Cevher İLHAN

    Şehitler üzerinden siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    En şiddetli zelzele
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Dört mezhebin içtihatları tükenmez bir define
    Sebahattin YAŞAR

    Yüzü güldürmeyen kazanmaklar
    Raşit YÜCEL

    Kumarın adı
    Ali FERŞADOĞLU

    Gazze’nin gazını almak ve cihad-ı mânevî
    Orhan Ali YILMAZ

    Yeni Türkiye Yüzyılı: TÜİK’e göre kazanıp ENAG’a göre harcamak...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.