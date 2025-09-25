"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE

Risale-i Nur’dan hayat prensipleri

Yasemin GÜLEÇYÜZ
25 Eylül 2025, Perşembe
Bu ahirzaman çok çalkalanıyor. Bu fitne-i ahirzaman acip şeyler doğuracağını ihsas ediyor. (Barla Lahikası)

Kur’ân’ın asrımızdaki tefsiri olan Risale-i Nur çağımız hastalıklarına reçeteler sunuyor. İşte deryadan bir kısım katreler:

1. Tesanüd

“Biliniz: En esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız, tesanüddür. Sakın sakın bu musibetlerin verdiği asabilik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar ve ‘Böyle olmasaydı şöyle olmazdı’ diye birbirinizden gücenmeyiniz. Ben anladım ki, bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu, ne yapsaydık onlar hücumu yapacak idiler. Biz sabır ve şükür ve kazaya rıza ve kadere teslim ile mukabele ederek tâ inayet-i İlâhiye imdadımıza gelinceye kadar, az zamanda ve az amelde pek çok sevap ve hayrat kazanmaya çalışmalıyız.” (Şualar)

2. Sabır, sebat, metanet

“Me’yus olmayınız, hem merak ve telâş etmeyiniz. İnayet-i Rabbâniye inşaallah imdadımıza yetişir.” (Şualar)

3. Şefkat tokatları

“Bu Anadolu’ya aynı rahmet olan Risale-i Nur’a karşı, bu acip zamanda böyle umumî ve geniş bir taarruzla ve bazı yerlerde tatile mecbur olması, bu kaht u galâyı ve bu acip ihtikârı ve bereketsizlik ve açlığı netice verdiğine bize kanaat verdi.” (Kastamonu Lahikası)

4. Yalanın ömrü kısadır

“Evet, tehditlerle, korkularla, hilelerle efkâr-ı âmmeyi başka bir mecraya çevirtmek mümkün olur. Fakat tesiri cüz’îdir, sathîdir, muvakkat olur. Muhakeme-i akliyeyi az bir zamanda kapatabilir.

“Hak neşvünema bulacaktır, eğer çendan toprakta gizlense... Ve taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır, eğer çendan zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar...” (Muhakemat)

5. Hizmette şevk

“Madem şimdiye kadar ekseriyet-i mutlakayla Risale-i Nur şakirtleri, Risale-i Nur hizmetini her belâya, her derde bir çare, bir ilâç bulmuşlar; biz her gün hizmet derecesinde, maişette kolaylık, kalpte ferahlık, sıkıntılara genişlik hissediyoruz, görüyoruz. Elbette bu dehşetli yeni belâlara, musibetlere karşı da yine Risale-i Nur’un hizmetiyle mukabele etmemiz lâzımdır. “

(Kastamonu Lahikası)

6. Müfritane irtibat

Mesleğimizde ifrat ve tefritten kaçınılır, ama irtibatta müfritane davranmalıdır.

7. Hizmette hırs ve kanaat 

“Hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsizlik gösterdiğimiz halde neticelerine ve semerelerine karşı kanaatle mükellefiz.” (Emirdağ Lahikası)

8. İlâhî inayet

“Birden, bu sabah kalbe ihtar edildi ki: Siz bu şiddetli imtihâna girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye mihenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek ve ‘Nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı, yok mu üç dört eleklerle elenmek; hâlisâne, sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pek çok lüzumu vardı ki, kader-i İlâhî ve inayet-i Rabbaniye müsaade ediyor. Çünkü, böyle meydan-ı imtihanda inatçı ve bahaneci insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki, hiçbir hile, hiçbir enâniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevî, uhrevî ve şahsî menfaat karışmayarak, tam hâlis, hak ve hakikatten geliyor.” (Şualar)

9. Zahmetteki rahmet

“Madem ‘İşlerin en hayırlısı zahmetli olanıdır’ (mealindeki hadisin) sırrıyla, meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı a’mal-i saliha (salih ameller) ve umur-u hayriye (hayırlı işler) daha kıymetli, daha sevaplıdır; o sıkıntıda, o meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp, sabır içinde mesrurane şükretmek gerektir.” (Kastamonu Lahikası)

10. Bediüzzaman’ın tebriği 

“Bilhassa bahar mevsiminde umumî gaflette ve derd-i maişetin verdiği belâ içinde böyle kemâl-i şevk ve gayretle Risale-i Nur’a çalışmak hakikaten bir inayet-i İlâhiyedir. Sizleri bütün ruhumuzla tebrik ediyoruz.” (Kastamonu Lâhikası, s. 351.)

(Bizim Aile dergisi, Temmuz 2025)

