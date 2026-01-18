"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

İffet ve dua sembolü Hz. Meryem

Yasemin GÜLEÇYÜZ
18 Ocak 2026, Pazar
Kur’ân-ı Kerîmde adı geçen tek kadın Hz. Meryem’dir. İsmi bir sûreye verilmiştir.

Kur’ân’dan öğrendiğimize göre saliha bir hanım olan annesi tarafından Allah’a adanmıştır. Hz. Zekeriya (as) tarafından yetiştirilmiştir. Kur’ân’da 31 defa adı geçer. Ayrıca üç ayette de Hz. İsa'nın (as) annesi Meryem olarak sunulur. Bunlardan biri Enbiya Sûresi, 91. ayettir: “İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem'i de hatırla ki, biz O'na ruhumuzdan üfledik, kendisini de oğlunu da âlemler için bir ibret kıldık.”

Hz. Meryem Kur’ân’da iffetiyle imtihan edilen, sağlam karakteri, ibadet ve dualarıyla mü’minlere örnek bir kadın modeli olarak sunulmuş ve övülmüştür.

Ahirzamanın imtihanları pek çetin. “Fitne-i ahirzaman”dan sabah-akşam Allah’a sığınıyoruz! İffetine hâlâ iftira atılmaktan geri durulmadığı için bu yazımızda Hz. Meryem’den bahsedeceğiz. Ne yazık ki bu iftiralar zaman zaman ülkemizde İlâhiyatçılar tarafından da atılabilmektedir! (Hz. Ali’nin (ra) işaret ettiği ve tokatladığı “ulema-i sû” çeşit çeşittir…)

İmran ailesi

Hz. Meryem Kur’ân’da bir sûrenin ismi olmakla birlikte, kendisi ile ilgili bilgiler Âl-i İmran, Nisa, Maide, Mü’minun ve Tahrim Sûrelerinde de yer almaktadır. Hepsinde de ibadeti, fazileti, sabrı, duası, iffeti ve edebi ile tasvir edilmiştir.

Hz. Meryem Kur’ân’da adı geçen İmran ailesine mensuptur. Meryem Aramî dilinde “ibadet eden” anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (asm) “Zamanındaki dünya kadınlarının en hayırlısı İmrân kızı Meryem’dir” buyurmuştur.

Annesi onu dünyaya gelmeden önce Allah’a adamış, eniştesi Zekeriya (as) gözetiminde büyümüş, Mescid-i Aksa’ya hizmet etmek üzere yetiştirilmiştir.

Cebrail (as) bir gün insan suretinde görünerek bir erkek çocuk doğuracağını haber verdiğinde “Bana bir insan temas etmemiş ve kötü bir kadın olmadığım halde benim nasıl oğlum olabilir?” der.

Cebrail (as) Allah için bunun kolay olduğunu ve doğacak çocuğun mu’cize ve rahmet olacağını söylemiştir. (Meryem Sûresi, 18-21)

Rabbimizden gelen emirle kavminden doğum için uzaklaşan Hz. Meryem bebeği ile birlikte geri döndüğünde büyük bir dedikodu ve iftira fırtınasına tutulur. Suskun kalıp sorulara bebeğini gösterir.

“Bebek konuşur mu?” soruları arasında bebek dile gelir: “Ben şüphesiz Allah’ın bir kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı, nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekât vermemi, anneme iyi davranmamı emretti, beni bedbaht bir zorba kılmadı, doğduğum günde de, öleceğim günde de bana selâm olsun” (Meryem Sûresi: 30-33)

Çok tanrılı putperest Romalılar ve materyalist sebeplerin fail olduğuna inanan Yahudîler arasında yaşayan, şifası bulunamayan hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, hayatı boyunca evlenmeyen, savaşmayan Hz. İsa (as) ilginç bir peygamberdir.

Doğumu da dünyadan ayrılışı da esbabın sadece bir perde olduğuna kesin delildir.

Hz. Meryem peygamber oğlunun Romalılarca ağır işkencelere uğramasına, onun dünyadan ayrılışına şahit olmuş dua, sabır ve tevekkül sahibi bir annedir. Risale-i Nur’da dua bahsinde “Hz. Meryem gibi bir evlât…” kelimeleriyle onun ibadetine işaret edilmiştir.

Hülâsa

Hz. Meryem hakkındaki iftiraların İslâm ve iman hakikatleriyle alâkası yoktur. Kur’ân ve hadislerde övülen Hz. Meryem mü’minlerce kıyamete kadar iffet-ibadetin sembolü olmaya devam edecektir!

(Bizim Aile dergisi, Kasım 2025 sayısından alınmıştır.)

