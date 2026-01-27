Medineli ilk Sahabe kadınlar

Mekke’nin fethi hep anılır da, Medine’nin fethi hicret ile başlamış sanılır.

Oysa ki, hicret ile şehirlerine dâvet ettikleri Peygamberimizi (asm) ve Hz. Ebubekir’i ilâhilerle karşıladıklarından da anlıyoruz ki, Medine’nin fethi çok önceden gönüllerden başlayarak yapılmıştır.

Akabe Biatlarını ve Mus’ab bin Umeyr (ra) ismini araştırdığımızda Medine’nin manevî fethini daha iyi anlamış oluruz. Birinci Akabe Biatinda Peygamberimize (asm) biat eden 12 Medineli Sahabe kendilerine İslâmı öğretmesi için bir muallim istediklerinde onlara Mus’ab bin Umeyr (ra) gönderilmiştir. Hitabıyla, nezaketiyle, iletişimiyle çok sevilen bu sahabe Medine’de İslâmın yayılmasına vesile olmuştur.

Ertesi yıl İkinci Akabe Biatına gelen 75 Müslüman arasında eşleriyle birlikte iki Ensar kadını da bulunmaktadır: Hz. Esma (r.anha) ve Hz. Nesibe (r.anha). Bu iki kadın Sahabe Medine’ye döndüklerinde hemcinslerine İslâmı anlatarak en güzel model olmuşlardır.

İnançları uğruna yaptıkları fedakârlıklar ve çalışmalarla her alanda hatta savaşlarda da vazife almış, Peygamberimize (asm) destek vermişlerdir.

Peygamberimiz (asm) Uhud Savaşı’ndaki gayretlerinden dolayı Hz. Nesibe’yi “O gün nereye baksam beni korumak için savaşıyordu” sözleriyle övmüştür. Hz. Nesibe (r.anha) erkekler kadar Kur’ân’da anılmadıklarını Peygamberimize (asm) ifade ettiğinde Ahzab Sûresi’nin 35. âyetinin inmesi ile bu suali cevaplanmıştır: “Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, itaate devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, alçakgönüllü erkekler ve alçakgönüllü kadınlar, sadâka veren erkekler ve sadâka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çok anan erkeklerle (Allah’ı çok) anan kadınlar var ya; işte Allah, onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”

Hülâsa

Yaşadıkları şehri iman hakikatleri ile mayalamak, dönüştürmek ve gönülleri fethetmek konusunda Ensarın hanımları günümüz mü’min hanımlarına rehber bir modeldir.

İki Ensar hanımın hayatını okumak, günümüze izdüşümü üzerinde tefekkür etmek temennisiyle…

(Bizim Aile, Aralık 2025 sayısından alınmıştır.)