"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Medineli ilk Sahabe kadınlar

Yasemin GÜLEÇYÜZ
27 Ocak 2026, Salı
Mekke’nin fethi hep anılır da, Medine’nin fethi hicret ile başlamış sanılır.

Oysa ki, hicret ile şehirlerine dâvet ettikleri Peygamberimizi (asm) ve Hz. Ebubekir’i ilâhilerle karşıladıklarından da anlıyoruz ki, Medine’nin fethi çok önceden gönüllerden başlayarak yapılmıştır.

Akabe Biatlarını ve Mus’ab bin Umeyr (ra) ismini araştırdığımızda Medine’nin manevî fethini daha iyi anlamış oluruz. Birinci Akabe Biatinda Peygamberimize (asm) biat eden 12 Medineli Sahabe kendilerine İslâmı öğretmesi için bir muallim istediklerinde onlara Mus’ab bin Umeyr (ra) gönderilmiştir. Hitabıyla, nezaketiyle, iletişimiyle çok sevilen bu sahabe Medine’de İslâmın yayılmasına vesile olmuştur.

Ertesi yıl İkinci Akabe Biatına gelen 75 Müslüman arasında eşleriyle birlikte iki Ensar kadını da bulunmaktadır: Hz. Esma (r.anha) ve Hz. Nesibe (r.anha). Bu iki kadın Sahabe Medine’ye döndüklerinde hemcinslerine İslâmı anlatarak en güzel model olmuşlardır.

İnançları uğruna yaptıkları fedakârlıklar ve çalışmalarla her alanda hatta savaşlarda da vazife almış, Peygamberimize (asm) destek vermişlerdir. 

Peygamberimiz (asm) Uhud Savaşı’ndaki gayretlerinden dolayı Hz. Nesibe’yi “O gün nereye baksam beni korumak için savaşıyordu” sözleriyle övmüştür. Hz. Nesibe (r.anha) erkekler kadar Kur’ân’da anılmadıklarını Peygamberimize (asm) ifade ettiğinde Ahzab Sûresi’nin 35. âyetinin inmesi ile bu suali cevaplanmıştır: “Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, itaate devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, alçakgönüllü erkekler ve alçakgönüllü kadınlar, sadâka veren erkekler ve sadâka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çok anan erkeklerle (Allah’ı çok) anan kadınlar var ya; işte Allah, onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”

Hülâsa

Yaşadıkları şehri iman hakikatleri ile mayalamak, dönüştürmek ve gönülleri fethetmek konusunda Ensarın hanımları günümüz mü’min hanımlarına rehber bir modeldir.

İki Ensar hanımın hayatını okumak, günümüze izdüşümü üzerinde tefekkür etmek temennisiyle…

(Bizim Aile, Aralık 2025 sayısından alınmıştır.)

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı

    Bağımlılıkla mücadelede geç kaldık

    Meteoroloji'den yurdun kuzey kesimlerine kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Rusya’dan Venezuela ordusuna 'Maduro’ya ihanet ettiniz' suçlaması

    Wall Street Journal: Çin ordusunun en kıdemli generali, nükleer sırları ABD'ye verdi

    Altında ve gümüşte rekor üstüne rekor

    Türkiye cezaevlerinde aşırı doluluk alarmı

    Bahçeli, erken seçime karşı

    Erken seçime var mısın?

    Adalet sistemi iyileştirilmeli

    İran'daki internet kesintisinin ekonomiye maliyeti büyük

    İsrail: ABD'nin İran'a saldırma ihtimaline karşı hazırlık yapıyoruz

    İsrail, ateşkese rağmen saldırmayı sürdürüyor!

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    ABD'de büyük kar fırtınası: 920 bin kişi elektriksiz kaldı - New York'ta evsiz 5 kişi dışarıda ölü bulundu!

    Kur’ân adaleti merkeze alır

    Filipinler'de 359 kişiyi taşıyan feribot battı: İlk belirlemelere göre 15 kişi öldü

    Dijital vicdan nedir?

    Sosyal medya tedbirleri

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.