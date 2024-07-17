"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Hz. Musa’nın kıssasındaki kadınlar-2

Yasemin GÜLEÇYÜZ
17 Temmuz 2024, Çarşamba
Kur’ân’da zikredilen kadın kimliği modelleri asırlar boyunca inananlara kimi zaman ibret tablosu, kimi zaman ‘örnek’ olur.

Sözgelimi, İlâhî kelâmda Hz. Nuh’un (as), Hz. Lut’un (as) eşleri ibretlik olarak nazarlara sunulurken, Hz. Meryem ve Şuayb Peygamberin (as) kızları iffet timsâli olarak anlatılır.

Geçen hafta Kasas Suresi’nde anlatılan Musa Peygamber’in (as) hayatından kesitleri sizlerle paylaşmış, hayatındaki kadınları; annesini, kızkardeşini, Hz. Asiye’yi hatırlamıştık.

Bu hafta ise hayat arkadaşı ile tanışma öyküsünü aktaralım sizlere. ‘Kıssadan hisse’ misâli günümüz kadınlarının ve erkeklerinin alacağı çok dersler var bu öyküde. 

Kasas Suresi’nde iffetli kadın erkek modeli Hz. Musa (as) ve Hz. Şuayb’ın (as) kızları üzerinden mü’minlerin dikkatine sunulur. İffet sadece kadınlara has bir fazilet değildir. Erkek de iffetli olmalıdır. Hz. Musa (as) bu konudaki tavırlarıyla örnek teşkil eder.

HZ. ŞUAYB’IN (as) KIZLARI

(Musa) Medyen suyunun başına varınca, oranın halkından bir topluluğu, hayvanlarını sularken buldu. Onların gerisinde ise, hayvanlarını suya gitmekten alıkoyan iki hanım gördü. Onlara:  ‘Bu hâliniz nedir?’ diye sordu. Dediler ki:

“Çobanlar çekilmeden biz hayvanlarımızı sulamayız; babamız ise çok yaşlıdır. (gelip hayvanları sulayacak hâli yoktur).”

Musa onların hayvanlarını suladı, sonra bir gölgeye çekildi.

“Ey Rabbim,” dedi. “Bana ihsan edeceğin her hayra muhtacım.”

Derken, o iki hanımdan birisi utana utana, mahcup bir yürüyüşle geldi.

“Hayvanlarımızı sulamanın karşılığını vermek üzere babam seni çağırıyor” dedi. Musa gelip başından geçenleri onların babalarına anlattı. Babaları da Musa’ya; “Korkma,” dedi. “Artık o zalimler güruhundan kurtuldun.” O hanımlardan biri şöyle dedi:

“Babacığım, onu ücretle (çoban) tut! Şüphesiz, ücretle istihdam ettiğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir kimsedir.” Babaları (Musa’ya) dedi ki:

“Sekiz sene bana çalışman şartıyla şu kızlarımdan birini sana nikâh etmek isterim. On yıla tamamlarsan, o da senin bir lütfun olur. Ben sana güçlük çıkarmak istemem. Beni inşâallah salih kimselerden bulacaksın.”

Musa: “Bu seninle benim aramda bir anlaşmadır. İki müddetten herhangi birini tamamladıktan sonra, artık bir çekişme olmayacak ve daha fazlası benden istenmeyecektir. Söylediklerimizi Allah görüp gözeticidir.” (Kasas Suresi, 23–28)

KISSADAN HİSSELER

* Hz. Musa’nın (as) yardıma ihtiyaçları olduğunu düşündüğü hanımlara durumu anlamak için soru sorması ve onlara yardım etmesi, bu arada çobanların kabalığı ilginçtir.

* Hanımların çobanlarla muhatap olmadan, su sırasında ağız dalaşına girmeden onların gidişini beklemeleri de öyle. Yaşlı babalarına olan şefkatlerini ise görmemek mümkün mü!

* Hz. Musa’nın (as) yardıma ihtiyacı olduğu halde, karşılık beklemeden, hanımların yanına gelmeyip bir kenara çekilip Rabbinden yardım dilemesi Peygambere yakışan ne asil bir duruştur!

* Âyette hanımların yürüyüşüne yapılan vurgu dikkat çekicidir. İşveli değil, mahcub…

* Hz. Musa’nın (as) başından geçen olayları o kadar fırsatı varken hanımlara değil de babalarına anlatması, birbirinin namahremi olan kadın ve erkeğin arasındaki iletişimin tatlı sohbetlere dönmemesi gerektiğine de bir işarettir.

* Kızlardan birinin Hz. Musa’yı ‘güçlü ve güvenilir’ olarak babasına takdim etmesi, hanımların erkekte aradıkları vasıfların da özetidir.

* Hz. Şuayb’ın(as) ‘kız babası’ olarak kızları ile sağlıklı iletişimi dikkat çekicidir.

* Âyetlerin devamında kızlardan biri ile evlenen Hz. Musa’nın sözleşme süresi bittiğinde hamile olan eşi ile yolculuğa çıkması, eşine olan şefkat ve merhameti dikkat çekicidir. Eşini ısıtabilmek için ihtiyaç duyduğu ateşi bulmak üzere uzaktan fark ettiği ışığa doğru yola çıkması onun farklı bir yolculuğunun da başlangıcı olacaktır. Tur Dağı Hz. Musa’nın (as) kıssasında önemli bir mekandır.

* Musa (as) kıssasında şüphesiz alınacak dersler çoktur. Bizimkisi ‘deryadan katre’ misâli…

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de her yer potansiyel ölüm bölgesi

    Marmara aşırı ısınıyor

    Patates tarlada kalıyor

    Eğitimde vahim tablo

    Darbe davalarında son durum

    Teknoloji transferi de sağlanacak mı?

    Açlık sınırı 19 bin lirayı geçti

    Gaspçı siyonistlere AB’den yaptırım

    Hızlı trene 2 yılda yüzde 360 zam

    Trump’a koruma arttırıldı

    Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

    Yurt dışı çıkış harcında son karar: 500 lira

    Soma’da orman yangını

    UNRWA: Filistinliler korkunç koşullarda yaşıyor

    En düşük emekli aylığının 12500 liraya yükseltilmesi teklifi TBMM'de

    İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 35 şüpheliden 31'i yakalandı

    YKS sonuçları açıklandı - İstanbul'dan 5 aday birinci oldu

    Gazze Kerbela oldu

    Kan kokusuyla doldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derin tuzak
    Cevher İLHAN

    “Kontrollü 15 Temmuz”
    Osman ZENGİN

    Bakalım, diğer ihtilâller de hutbelerde okunacak mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Sahiden söyleyin: “15 Temmuz raporu ne oldu?”
    Ahmet BATTAL

    Geçmişle yüzleşme mecburiyeti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir tek şahıs için binlerce kalbi kırmak
    Genel

    Darbe davalarında son durum
    Genel

    Eğitimde vahim tablo
    Raşit YÜCEL

    Darbeler…
    Risale-i Nur'dan

    Kader ve hikmet noktasından Kerbelâ

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.