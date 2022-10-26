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26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Nesl-i ati

Yasemin GÜLEÇYÜZ
26 Ekim 2022, Çarşamba
Bu aralar gençler üzerine yazılmış makalelerden notlar almaya çalışıyorum. Beri yanda Risale okumalarımda makalelerin izdüşümlerini kimi zaman yakalıyorum: İnternet kuşağı gibi…

EN BÜYÜK BİR VAZİFE-İ MİLLİYE VE VATANİYE 

Bedüzzaman Hazretlerinin Emirdağ Lahikası 1’de yer alan orijinal bir tesbiti var: “Adliye vekili ve Risale-i Nur ile alakadar mahkemelerin hakimleriyle hasbihal” başlığını taşıyor:

“Hürriyetçilerin ahlâk-ı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece lâubalilik göstermeleriyle, yirmi-otuz sene sonra dince, ahlâkça, namusça şimdiki vaziyeti gösterdiği cihetinden, şimdiki vaziyette de, elli sene sonra bu dindar, namuskâr, kahraman seciyeli milletin nesl-i âtisi, seciye-i diniye ve ahlâk-ı içtimaiye cihetinde ne şekle girecek, elbette anlıyorsunuz. Bin seneden beri bu fedakâr millet, bütün ruh u canıyla Kur’ân’ın hizmetinde emsalsiz kahramanlık gösterdikleri halde, elli sene sonra o parlak mâzisini dehşetli lekedar, belki mahvedecek bir kısım nesl-i âtinin eline elbette Risale-i Nur gibi bir hakikati verip, o dehşetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazife-i milliye ve vataniye bildiğimizden, bu zamanın insanlarını değil, o zamanın insanlarını düşünüyoruz. “

“Takdim” bölümünde yer alan bilgiye göre Emirdağ  Lahikası1 1944-1947 yıllarını kapsıyor. Elli sene sonraki istikbal ise 1994-1997 öncesi ve sonrası olarak anlayabiliriz… 

Uzmanlar günümüzde bu kuşağa Z kuşağı ve akabinde internet  kuşağı tanımını yapıyorlar

Z VE İNTERNET KUŞAĞI

Batılı uzmanlar 1970-1990 arası doğanları “Ben Nesli-Z kuşağı” ve 1995’ten günümüze kadar doğanları da “İnternet Nesli” olarak tanımlıyorlar.  Bu son kuşak daha önceki nesillerde hiç görülmemiş oranlarda değişiklikler yaşıyor. Davranışları, boş zamanı değerlendirmeleri, din ve maneviyat yönelimleri, cinsellikleri, sosyal ve politik faaliyetlere katılımları, önceki nesillere göre tamamen farklı. 

•Analitik ve hızlı düşünme metotları yüksek 

•Takım çalışmalarına yatkın değiller 

•Özgüvenleri yüksek narsistler 

•Özgürlerdir, bağımsızdırlar. Onlar adına imkânsız yoktur. Fedakârlık, çaba harcama Z kuşağına göre olmayan durumlardır. Bilgiye çabuk ulaştıklarından hızlı yaşarlar.

UZMAN TAVSİYELERİ

Tsunami gibi (deprem dalgası) yayılan ekran bağımlılığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekran perhizi: Ekranlarla daha az muhatap olmak

Bütün eğitim sisteminin yeniden yapılanması ve “ekran” ile bağlantının asgari seviyeye indirilmesi. Okullara yayın bozucu (jammer) konulması.

“Kişisel ekran zamanı”nı belirleyecek test ve tekniklerin geliştirilmesi. Göz temasını okuyarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyon izleme zamanlarının ve içeriğinin beraberce analiz edilmesi. Belli bir süre aşıldığında kişinin elektronik uyarılması.

Mutluluğun sırrı cep telefonunu bırakmak, bilgisayarı kapatmak ve ibadet, spor, sosyal ilişkiler, ev veya bahçe işleriyle meşgul olmak. (Psikiyatr Dr. Mustafa Merter) 

HÜLASA

Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle gençler için kaleme aldığı Gençlik Rehberi kitabının mahkemeye verilmesinin aslî sebebi “Hüve Nüktesi”dir. Eserde hava zerrelerinin Allah’ın varlığına birliğine delil olması anlatılır. 

İnternet kuşağı olan gençlerimizle bulunduğumuz her ortamda “hüve nüktesi”ne dair zengin muhtevalı sohbet zeminleri oluşturmalıyız.

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