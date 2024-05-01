28 Nisan Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilen 17. Risale-i Nur Kongresinin konusu ‘’Toplumun temeli aile’’ başlığını taşıyordu.

Risale-i Nur Enstitü, Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı ve Köprü Dergisi ile ortak düzenlediği faaliyete 85’in üzerinde akademisyen katıldı. “Aile kavramı ve birliği”, “Aile ve eğitim”, “Aile ve medya”, “Aile ve ekonomi”, “Aile ve toplum”, “Aile: dinamikler, tuzaklar ve ebeveynler (Hanımlar masası)” başlıkları altı masada ele alındı. Panelde Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Doç. Dr. Kenan Taştan, Doç. Dr. Veysel Kasar ile Eğitimci-Yazar Sebahattin Yaşar konuya farklı açılardan bakan yaklaşımlarını sundular.

“Aile: dinamikler, tuzaklar ve ebeveynler (Hanımlar masası)” çalışmalarını 26 Nisan Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirerek deklarasyon maddelerini Ankara’ya gönderdiler. Hanımlardan oluşan yaklaşık 30 kişilik bir ekip üç masa olarak çalışıp ortak bildirilerini Kongreye sundular.

Pazar günü gerçekleştirilen programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

2023-2024 İSTANBUL AİLE SEMİNERLERİ

İstanbul hanımları olarak Aile Seminerlerini ekipler halinde yedi paket olarak organize edip ciddi çalıştık. Aslında pandemi döneminde planladığımız ‘Sağlık, Gençlik’ dizi seminerlerinin üçüncüsüydü Aile Seminerlerimiz. Bu seneki 17. Risale-i Nur Kongre konusu ile çalışmalarımızda tevafuk oluştu. Hanımlar olarak bu tevafuğu ‘Demek ki bu alanda yoğun bir tahşidata ihtiyaç var’ diye yorumladık.

Aylardır çalıştığımız konu başlıkları ve alt başlıklarımızı belki başka illerdeki hanım kardeşlerimize de bir fikir verir diye yazalım:

HANE-İ SAADETİM: AİLEM

*Mahiyetim nedir?: Emine Kostak

*İfsad komiteleri: Şükran Gül Durum

*Ahlakın aileye etkisi: Serpil Öğüt

EVLİLİK TERCİHİ

*Neye evet dediğimizin farkında mıyız?: Yasemin Güleçyüz

*Evlilikte denklik: Mualla Erceylan

*Her seçim imtihan: Nermin Başkaya

*Ailede ihlas: Mehtap Yükselten

*Birlikte yaşamak sanati: Kübra Korkmaz

AİLE HAYATI

*Aile hayatında olmazsa olmaz değerler: Nurkan Tezer

*Aile hayatında problem yönetimi: Halide Keçeli

*Geniş ailede iletişim: Ayşenur Özkan

RİSALE-İ NUR PENCERESİNDE ÇOCUĞUN MAHİYETİ VE TERBİYESİ

*İslamın çocukluk dönemine bakışı: Rukiye Temiz

*Ebeveynlerin vazifeleri nelerdir?: Fatma Aydın Demir

*Çocuğun kulluk sürecinde yaşadığı zorluklar ve çözümlere Kurani reçeteler: Nurenda Coşkun

AİLENİN MARUZ KALDIĞI SIKINTILAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

*Bencillik-bireysellik: Handenur Yaşar

*Mahremiyetin ihlali: Elif Özen

*Teknoloji bağımlılığı: Nurseda Yaşar

*Ekonomik sıkıntılar ve tüketim çılgınlığı: Gülnur Tercan

ASR-I SAADETTEN GÜNÜMÜZE HANE-İ SAADETİMİZ

*Muhabbet, hürmet, yardımlaşma: Züleyha Kaba

*Mahremiyet / sır, emniyet, mukabele-i bilmisil: Ümran Küçükünlü

*Üslup- adalet- meşveret: Hülya Hatipoğlu

AİLEM CENNETİM-CENNETİM AİLEM

Aile Seminerleri dizimizin 7. son halkasını 26 Mayıs’ta bu başlıkla gerçekleştireceğiz inşallah. İşleyeceğimiz konular ve vazife alan arkadaşlarımız şöyle:

Hissiyatın menbaı: F. Nur Hacınebioğlu

Ailem Cennetim: Ayşenur Yaşar

Çocuğun ailedeki yeri: Zeynep Aksoy

HÜLASA

Toplumun temelini oluşturan aile kurumunu güçlendirmek için yapılan her çalışmanın dua hükmüne geçmesini temenni ediyoruz.