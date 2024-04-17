Peygamberimiz (asm) aileye de rahmettir

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (asm) her bir âlem gibi, aile konusundaki nasihatleriyle evlerimizi de nurlandırıyor.

“Felâket ve helâket asrı”nın insanları olarak her alandaki kavram kargaşasının ailelerimizde de yaşandığı bir gerçek. Kadının sosyal hayatta büyük oranda vazife alması, erkeğin çalışma hayatının zorluklarından ailesine gerektiği kadar zaman ayıramaması, evde televizyon ve internetin merkeze alınması ailedeki hassas dengeleri bozdu. Aile adeta dijitalleşmiş durumda.

Evlenme yaşının giderek yükseldiği, boşanmaların arttığı, çocuk sayısının azaldığı, aile büyüklerinin unutulduğu, fertlerin aile mesuliyetini almaktan çekindiği, aile içi şiddet olaylarının cinnet boyutuna vardığı bir ortamda âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin (asm) nasihatlerine kulak vermek gibisi var mı?

Evet, “Kişinin cenneti evidir” diyen Peygamberimizin (asm) aile hayatı on dört asır boyunca bütün mü’minlere model oluşturmuştur.

MUHABBET, SAMİMİYET, ŞEFKAT

Rabbimiz, eşler arasındaki muhabbet ve şefkati rahmetin delillerinden olarak tefekkür edilmesini ister (Rum Sûresi, 21.) Muhabbet, hürmet ve samimiyet ailede temel esaslardır. Peygamberimizin (asm) ve Sahabelerinin aile hayatı bunun binlerce canlı örneği olarak bize model teşkil etmektedir.

Peygamberimiz (asm) “Veda Hutbesi”nde bile erkeklere kadınları “emanet” olarak vasiyet etmiştir: “Ey insanlar! Kadınların hakkına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muamele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız” hadisi bunlardan biridir.

Kadınlara tavsiyesi ise imandan kaynaklanan teslim, tevekkül, gayret ile eşinin malına, namusuna sahip çıkmasıdır: “Saliha kadın kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir. Kocasının meşrû isteklerini yerine getirir ve onun olmadığı yerde, hem malını, hem de namusunu muhafaza eder.”

Efendimizin (asm) eşlerin her ikisine nasihati ise birbirlerini ibadete teşvik etmeleri, iyi geçinmeleri, fedakârlıkla birbirlerini desteklemeleridir.

Onun (asm) aileye dair nasihatlerinden çıkardığımız genel netice şudur: Hayatın sıkıntılarında Allah’a tevekkül etmek en büyük kuvvettir. İkinci kuvvet ise eşimizdir.

HÜLASA

Duâmız, hadiste ifade edildiği gibi evlerimizin cennetimiz olması. Ailede hedef rıza-i İlâhî olduktan ve Peygamberimizi de (asm) bu konuda rehber aldıktan sonra çözülemeyecek hiçbir problem yoktur!

On dört asır bunun sayısız örnekleriyle doludur…