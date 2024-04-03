"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Âyetü-l Kübra Risalesi ve Hz. Ali (ra)

Yasemin GÜLEÇYÜZ
03 Nisan 2024, Çarşamba
Ayetü’l-Kübra Risalesi Bediüzzaman Hazretleri’nin 1936’da sürgün olarak gönderildiği Kastamonu’da telif ettiği eserlerdendir. 1938 yılının Ramazan ayında yazılmıştır.

Bu risale, Isparta Nur Talebeleri başta olmak üzere kendini iman dâvâsına adamış herkes tarafından çoğaltılmış ve temin edilmeye başlamış, vatan sathına yayılmıştır. 1942 yılında Tahiri Mutlu Ağabeyin gayretleriyle İstanbul’da matbaada basılmıştır. Matbaada neşri ayrı bir çalışmanın konusu olabilecek kadar ilginçtir.

Tahiri Mutlu Ağabeyin hatıralarına göre matbaada basımı yapılan kitaplara bizzat maatbaacının kendi kendini ihbar etmesi neticesi emniyet güçlerince el konur. Risaleler incelenmek üzere bilirkişi heyetine gönderilir. Bu süreç Risale-i Nur’un satırları arasında şöyle yer alır: “…Ben pek çok müteellim ve Nurlara gelen o zarardan dehşetli müteessir iken, bir inâyet–i İlâhiye imdadımıza yetişti. O gizlenmiş ve ehl–i hükümet onları okumaya çok muhtaç olan o ehemmiyetli risâleleri kemâli merak ve dikkatle okumaya başlayıp, büyük resmî daireler adeta bir dershane–i Nuriye hükmüne geçti. Tenkit fikriyle takdire başladılar. Hattâ Denizli’de, hiç haberimiz yokken, fevkalâde perde altında, matbu Ayetü’l–Kübrâ’yı resmî ve gayr–ı resmî pek çok adamlar okudular, imânlarını kuvvetlendirdiler, bizim hapis musibetimizi hiçe indirdiler.” (Lem’alar, 26. Lem’a)

HZ. ALİ’NİN (ra) DUASI

Hz. Ali’nin (ra) Celcelutiye Kasidesi’nde “Ayetü’l-Kübra hakkı için o fecet (kötülükler) ve musîbetten şakirtlerine eman ver” şeklindeki niyazı Nur Talebelerini Denizli hapsinden selâmete çıkmasına vesile olmuştur. Asa-yı Musa eserinde olduğu gibi, bu asrın dalâlet sihirlerini yok edici bir özelliği vardır. Gaybi işaretlerle müjdelenmiştir. 

Bediüzzaman Hazretleri bu konuda şöyle der: “Hem mâdem Celcelûtiye’nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor; ve gaybî umûr-u istikbâliyeden haber veriyor; ve mâdem, Kur’ân îtibârıyla, bu asır dehşetlidir ve Kur’ân hesâbıyla, Risâle-i Nur, bu karanlık asırda ehemmiyetli bir hâdisedir; ve mâdem sarâhat derecesinde çok karine ve emârelerle, Risâle-i Nur, Celcelûtiyenin içine girmiş, en mühim yerinde yerleşmiş; ve mâdem Risâle-i Nur ve eczâları, bu mevkie lâyıktır ve Hazret-i İmâm-ı Ali Radiyallâhü Anhın nazar-ı takdirine ve tahsinine ve onlardan haber vermesine liyâkatleri ve kıymetleri var; ve mâdem Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallahü Anh, …dalâletlerin bütün mânevî sihirlerini ibtâl edebilen bir mâhiyette bulunan ve bir mânâda Ayetü’l-Kübrâ nâmını alan risâle-i hârikaya bakıyor gibi bir tarz-ı ifâde görünüyor.” (Mektubat, İşârât-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz)

HÜLASA

Ayetü’l Kübra, Nur Talebelerini Denizli hapsinden kurtulmasına vesile olduğu gibi bizleri de inşallah bu felâket ve helâket asrındaki fitnelerden, gaflet ve dalâlete düşme musîbetlerinden kurtaracak, sahil-i selâmete çıkaracaktır. Yeter ki okuyup anlamaya hayatımıza ihlas ile aktarmaya gayret edelim.

Okunma Sayısı: 409
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şifa Hastanesi'nde vahim bir durum yaşanıyor

    Yunanistan'daki orman yangını devam ediyor

    Toplumda ciddi bir rahatsızlık var

    Unutmaya yüz tutmuş bir sünnet: İtikaf

    Oruç, sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün ilacıdır!

    Tek adam rejimiyle ekonomi düzelmez

    Erdoğan, İsrail’le arayı düzeltmek istiyor

    AKP kendi seçmenini küstürdü

    Bu başarı helalleşmenin sonucu

    Borrell: Türkiye’de halk demokrasinin yolunu açtı

    Toplum baskısı erken seçim getirebilir

    Yargıtay bir haftadır başkanını seçemiyor

    Gayrettepe'de çıkan yangında 29 kişi öldü

    Emekli sandıkları patlattı

    İYİ Parti’ye sandıktan kongre çıktı

    Meclis çoğunluğunu da aldılar

    İsrail tarafından düzenlenen saldırı cevapsız kalmayacak

    Şam'daki konsolosluk binasına saldıran İsrail'i pişman edeceğiz

    Biden, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki katliam ve yıkımından sorumlu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttifak sandıkta kuruldu, ama...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî zelzele
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk yoluna dönün!
    Genel

    Erdoğan, İsrail’le arayı düzeltmek istiyor
    Genel

    Bu başarı helalleşmenin sonucu
    Ahmet BATTAL

    Muhalefet devleti yendi
    Genel

    AKP kendi seçmenini küstürdü
    Veysel Kasar

    Unutmaya yüz tutmuş bir sünnet: İtikaf
    Genel

    Toplumda ciddi bir rahatsızlık var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.