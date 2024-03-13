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13 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Atomize aileler ve Fatiha’nın sırrı

Yasemin GÜLEÇYÜZ
13 Mart 2024, Çarşamba
Günümüze has bir hürriyet anlayışı insanları yalnızlaştırıp atomize ediyor. Fıtratlarından uzaklaştırıyor. Bu küresel afetten Müslümanlar da nasibini alıyor...

KENDİNE HAYRAN OLMA: NARSİZM

Cep telefonları, sosyal medya hesapları modern zamanlarda insanların gözlerinin hep dışarıda olmasını hedefliyor. Erkekler evlenmek, eşiyle hayatı paylaşmak, evine vaktinde gelip çocuklarla ilgilenmek, evin ihtiyaçlarını karşılamak yerine evlenmeyi erteleyerek ya da kumandayı alıp ekran karşısına geçerek, geç vakitlere kadar arkadaşlarıyla gezerek sorumsuzluğu ve kayıtsız kalmayı tercih edebiliyor. 

HÜRRİYET-İ NİSVAN

Modernizm kadına ise “Cesaretli olmalısın. Kendine yetmelisin. Kimseye muhtaç değilsin” telkinlerini devamlı kullanıyor. Neticede, kadın kafası karışıp fıtratından uzaklaşıyor. Kadındaki “merkezî çözülme-eksen kayması” böyle başlıyor.

Modern zamanlarda, dünyaya gönderiliş maksadımız, nereden gelip nereye gittiğimiz yani hayatın ve ölümün maksadındaki anlam hızla yıpranıyor, kayboluyor. Bu ibretli tablodan evlilik, aile kurumu da nasibini alıyor. 

Evlilik ebedî hayat arkadaşlığından sınırlı hayat anlayışına kayınca erkeklerde hürmet, himaye ve yardım yerine kayıtsızlık, sorumsuzluk tavırları, kadınlarda sadâkat ve emniyet, hazinedarlık yerine “güçlü kadın” telkinleriyle ön plâna çıkmalar görülmeye başlıyor. Fıtratlar bozuluyor. 

AİLEDE FATİHA’NIN SIRRI

Bediüzzaman Hazretleri hayatta iyi ile kötünün mücadelesinin devamlı olduğunu ifade eder. En küçük daire olan kalp dairesinde bile melek ve şeytan insana ilham ve vesvese vermektedir. Aciz insanın maddi manevi düşmanları çoktur. Bu nedenle insanın kendisini hayata bağlayacak bir dayanak destek ve yardım noktası bulması, mutlak bir varlığa bağlı olarak yaşaması ve kendisini hiçten var ederek bu âleme gönderen Zâtı tanıması çok önemlidir. 

İşte Kur’ân’da Fatiha Sûresi’ndeki sırrı bu manaları ifade eder. Mutlak bir varlığa dayanarak ve O’ndan yardım isteyerek hayatın zorluklarına birlikte omuz vermek ancak Fatiha Sûresi’nde ifade edilen bu bilinçle mümkündür. İmtihanlar böyle aşılır.  

Günümüzde evlilik hayatında insanın en büyük yüküdür bu. Eşlerin sevgi, ilgi, himaye, emniyet ihtiyaçlarını Yaratıcı ile bağını kopararak birbirlerinden beklemesi ağır ve boğucudur. 

Kadınların aile içi problemleri devamlı erkeğe çözdürmeye çalışması ya da erkeklerin aile içi sorumluluklarda kayıtsız kalması iki tarafın da beklentilerinin karşılanamaması sıkıntılı bir tablodur. 

HÜLASA

Aile gemisini hayat denizinin büyük dalgaları arasında selametle hedefe ulaştırabilme işinde tek akıl da iki akıl da yetersizdir. Küllî bir akla, ilme ihtiyaç vardır. 

Modern zamanların ailesi Fatiha Sûresi’nde özetlenen “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Senden yardım dileriz” sırrı ile bütün problemlerini çözebilir.

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