Taife-i Nisa

Kadınlar taifesi, kadınlar grubu…

Bediüzzaman Hazretleri’nin Risale-i Nur’un satırları arasında ahiret hemşireleri olan ehl-i iman hanımlara böyle seslenir.

Hanımlar Rehberi, “Ehl-i îmân âhiret hemşîrelerim olan kadınlar tâifesiyle bir muhâveredir.’’ cümlesiyle başlar.

Bediüzzaman Hazretleri Tesettür Risalesi’nde daireyi daha da genişletir kadın fıtratı üzerinden dört hikmetle Kur’ân’ın tesettür emrini tefsir eder. Kadın fıtratı Rabbanî bir mühürdür din, dil, ırk, renk sınırlarını tanımaz…

Bu yazımızda kısa kısa dünya kadınlarından küçük anekdotlarla kadın fıtratına temas edelim:

MERYEM CEMİLE VE MÜSLÜMAN KADIN

2012 yılında Ekim ayında ahirete intikal eden İslâm dünyasının tanınmış kadın yazarlarından Meryem Cemile (Margaret Marcus) Yahudi bir ailenin kızı iken İslâmı seçer. İnsanları İslâma dâvet eden bir çok kitaba imza atar.

Hidayet hikâyesini şöyle anlatır:

“Dolambaçlı ve garip yollardan geçip Kur’ân-ı Kerîm ile tanıştım. Batı Kültürünün gelgitlerinin özellikle kadınlar üzerindeki yoğun saldırısının karanlığı içinde bir umut ışığı oldu. Ama çektiğim bütün zorlukların sonunda İslâm’la tanışmam bütün bu zorlukları değerli hale getirdi. Tecrübelerimden hiç pişman olmadım.”

İSLÂM’IN GÜZELLİKLERİ İNSANI DEĞİŞTİRİYOR

İngiltere eski başbakanlarından Toni Blair’in Müslüman olan baldızı Sarah Lauren Booth ise İslâmı tercih etmesiyle hayatında meydana gelen güzellikleri şöyle ifade diyor:

“Müslüman olduğumdan beri şehadet getirdiğinizde mu’cizeler oluveriyor. İçten dışa değişiveriyorsunuz. Sanki bütün dünya size farklı bakıyor ve siz devamlı olarak daha iyi bir insan olmaya çalışıyorsunuz. Başkalarına daha çok verici olmaya, Allah’a ibadet etmeye ve daha kibar davranmaya, bencil olmamaya çalışıyorsunuz. Bu önemli bir şey. Sadece her gün zamanınızı ve enerjinizi buna ayırmanız gerekiyor. Başarısız olabilirsiniz, ama bu özellikleri sadece ilham kaynağı olarak bile hayatınızda sahip olmanız yeter. İşte bu bir insanı değiştirmeye yetiyor. İşte bu İslâm’ın güzelliklerinden biri.”

“FERAGAT EDEN KADINLAR”

Bu da fıtratının sesini dinleyen bir hanımdan Laura Doyle’dan ailede mutluluk sırrı paylaşımı. Sırrı, İslâm’ın ailede huzur formülleriyle örtüşüyor.

“Çevremde iyi giden evliliklere baktım ve gördüm ki, kimi paranın kontrolünü kocasına bırakmış, öteki kocasının giyim zevkini hiç eleştirmemeyi ilke edinmiş vs. Ben de bunun üzerine dırdıra son verdim. Onu para ve kariyer meselelerinde sıkıştırmaktan vazgeçtim.”

Doyle Amerika’da antifeminist hareketin en tartışmalı isimlerinden biri. Doyle, feragat etme felsefesini, kötüye giden evliliğini kurtarmaya çalışırken geliştirmiş. Deneyimlerini “The Surrendered Wife-Feragat Eden Kadın” adlı kitabında toplayan Doyle felsefesini kısaca, “En mutlu kadın kocasına her zaman itaat eden kadındır” cümlesi ile toparlıyor. Doyle’un tezleri “gerici deli saçması” diye göz ardı edilmek bir yana, yüksekokul seminerlerinde tartışılıyor ve Doyle’un tezlerini rehber edinen “yardım kursları” açılıyor. Doyle’un kitabını yayınlayan Simon & Schuster Yayınevi de, medya ve akademik çevrelerden gördüğü ilgi üzerine, piyasadaki baskıyı iki katına, 100 bin nüshaya çıkarma kararı aldığını açıklıyor.

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