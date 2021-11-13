"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Doğru söylüyormuş gibi yapmak

Yasemin YAŞAR
13 Kasım 2021, Cumartesi
İranlı Müslüman sosyolog, düşünür ve yazar Ali Şeriati bir yazısında şöyle yazıyordu: ‘’Sîretsiz sûretlerin vaaz kürsülerini işgal ettiği bir suratsız adamlar zamanındayız. Sîretsizler, sûret-i haktan görünerek suratsızlıklarını gizliyor. Ne utanmaz yüzler gizliyor o meş’um perde.’’

“Sûret” biçim, görünüş, kılık, “siret” ise ahlâkî güzelliği, derunu, maneviyatı, içselliği ifade eden Arapça sözcüklerdir. Başka bir Arapça sözcük olan suretâ ise zahiren, görünüşte anlamına gelir. Dolayısıyla kelimenin aslı sureta haktan görünenler olsa gerektir. Yani “suretâ haktan görünerek” dendiğinde, doğrudan “görünüşte haktan yana imiş gibi yaparak” anlaşılabilir.

Peki neden bu konu?

Ali Şeriat’inin ifade ettiği gibi “sureta haktan görünen”, hakikatin değil, başka şeylerin hatırını yapmaya çalışan bazı hocaların, Bediüzzaman’ı öven sözlerine rastlıyoruz. Zahiren bakınca “A ne güzel! “Bak bizim söylediğimiz hakikate gelmişler” gibi düşündürürken arka planda ciddî bir cerbezeyi hissetmemek mümkün değil.

En iyi niyetlerimizle aslında, ne dediğini ne diyeceğini bilmeyen bir o dala basan, bir bu dala basan bu zihniyeti Risale-i Nur’a olan cahilliği ile bir kenara bırakarak, bunu bilinçli yapan cerbezeci yapılara dikkat çekmek istiyorum.

Allah’ın gör dediği yerden bakmamak adınız ilahiyatçı da olsa, hoca, şeyh de olsa “şeytanın gör dediği yerden” bakmayı netice verecektir. İman hakikatlerini ilmi yollarla anlatmayı, hayatının bir gayesi olarak ortaya koyan bir Üstadı, sadece tasarrufu devam eden bir zat gibi göstermek, onun ismini, sohbetinin içerisinde, başka başka şahsiyetlerle beraber zikretmek, Bediüzzaman’ın hakikati haline, manevi makamına, misyonuna gölge düşürmek, ibreti ve hikmeti, ilmi, gözlerden kaçırmaktır. İşte tam da bu durum “sureta haktan görünen” cerbezecilerin işidir. Çünkü parmak ayı gösterirken, milletin dikkatini aya değil parmağa çekerseniz ve pazarlarsanız, kıymetliyi kıymetsiz, değerliyi değersizleştirmiş olursunuz.

Cerbeze bugün hep hakkı batıl, batılı hak suretinde yapılmıyor anlaşılan. Bazen hakkın hakkını teslim etmemek, hakikatin derecesini düşürmekle de yapılıyor. Yani cerbezenin materyalleri sadece olumsuzluklardan oluşan, olumsuz duygulardan harmanlanan veya iki zıt ve uç durumların yer değiştirilmesi ile yapılan bir şey değildir.

Bazen iyilerin kendi içindeki yanlış mukayesesi dahi bir cerbeze olabilir. Daha iyiyi normalleştirmek üst makamdakini alt makamdakiyle beraber zikretmek veya değersiz bir kişinin değerli olanı ağzına alarak yıpratması da bir cerbezedir. Siyasi cenahın kullandığı cerbeze çeşidi bu olsa gerektir.

Demek ki müsbet duygulardan hareketle de, yani hakkı tam teslim etmemekle de insan cerbeze yapabiliyormuş. 

Nitekim Risale-i Nur satırlarında bu iki durum şöyle ifade buluyor: “Görülmüyorki, cerbeze-âlûd bir âşıkın nazarında umum kâinat birbirine muhabbetle müncezip, rakkasâne hareket edip gülüşüyor. Veyahut çocuğunun vefatıyla matem tutan bir vâlidenin cerbeze-âlûd me’yusiyeti nazarında umum kâinat hüzün-engizâne ağlaşıyor. Herkes, istediği ve haline münasip gördüğü meyveyi koparır.” (E.S.D Eserleri.)

Doğru söyleyerek nasıl gıybet yapılıyorsa, doğruları ifade ederken hakikatin değerini düşürerek de cerbeze yapılabilir. Evet, görünüşte Bediüzzaman’ı öven takdir eden ifadeler fakat daha sonraki yanlış kıyaslar veya övdüğü alimin belki de kendisinin hiç öne çıkarmadığı ve istemediği bir vasfını öne çıkarıp o ondan ibaretmiş gibi göstermek de pek ala bir cerbezedir.

Bu hileleri görmek veya bu kısır bakışları sezmek gerekir. Bu da ancak bu davayı çok iyi bilen, davasına sadâkatle bağlan, hizmetinin içindeki ihsanat-ı İlâhiyeye kanaat edip, alayiş nümayişe ihtiyaç duymayanların fark edebileceği bir durum olsa gerektir.

Hasılı çok dikkat, teenni ve ihtiyat lâzımdır. Şeytan her türlü hileyi kullanmaktadır. Siretsiz suretlerin eline aldığı, diline doladığı her değeri, değersizleştirdiği bir asırdayız. Nitekim hakikatler sureten sessizdir. Hakikatin şu hocanın, bu şeyhin, o siyasetçinin ağızlarına alınmasına ihtiyacı yoktur. Hakikatin kendisi zaten asumanı inletecek kadar bağırmaktadır.

Bu yüzden hakikat birilerinin bağırmasına ihtiyaç duymaz. Zaten çok bağıran adamları görünce aklıma Ernest Hemingway’in bir sözü gelir: “Burada fikirler zayıf... Sesini yükselt!” 

Ses, çoğu kez zayıf fikirlerin kaldıracıdır. Sesini yükselten, desibel hesabıyla haklı çıkacağını sanır.

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ailenin dokusu bozuluyor

    OHAL itirafı

    Soğanı toprağa vereceğiz

    Kuraklık Destekleri acilen yapılmalı

    ABD: Katar, ABD'nin Afganistan'daki faaliyetlerine 'hamilik' edecek

    Dolar tutulamıyor; 10 lirayı geçti

    Karamollaoğlu: Erdoğan yüzde 50 + 1’den endişeli

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin sayısı artıyor

    Lufthansa, iflasını engelleyen kamu kurtarma paketini geri ödedi

    Afganistan'daki çocukları bekleyen akut yetersiz beslenme sorunu

    Danıştay, Emniyet genelgesini durdurdu

    İstanbul’da ekmeğe resmi zam da geldi

    Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi başladı

    AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye teşekkür

    Cami ve mescitlerde normal saf düzenine geri dönüldü

    Afganistan'da bir camiye bombalı saldırı

    Prof. Dr. İtil: Son 1 yılda verem kontrolünde ciddi sorunlar yaşandı

    Dzaferovic: Bosna Hersek'e zarar veren Dodik'e yaptırım uygulanmalı

    Milli Takım, Cebelitarık'ı ağırlayacak

    MEB açıkladı: Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları çevrim içi yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme siyaset gündeminde
    Ahmet BATTAL

    Açalım şu kapalı çarşıları
    Yasemin YAŞAR

    Doğru söylüyormuş gibi yapmak
    Cevher İLHAN

    “Devletten kuruş çıkmıyor”, milyarlar çıkıyor!
    Risale-i Nur'dan

    Dünyadaki adalete bir mahkeme-i kübra lâzım
    H. Muharrem OKUR

    Müebbetlik bir mahkûm
    Mehmet ÇETİN

    Burun üzerine
    Ahmet ÖZDEMİR

    Müslüman olan ve aynı zamanda şehit olan çoban
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bilimin öncüleri peygamberlerdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.