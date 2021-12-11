"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Annemin ardından

Yüksel Özbey
11 Aralık 2021, Cumartesi
Anne, babayla başlayan ve kabir kapısında evlâtlar ve torunlarla son bulan dünya yolculuğu…

Bereketli, Kur’ânlı, imanlı, meşakkatli, bir o kadar da mutlu geçen bir ömür… Okul yaşlarında Kur’ân öğrenmenin yasak olduğu dönemde saklı gizli gidilerek Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenen, okuma ve yazmayı da erkek kardeşlerinden öğrenen gayretli çalışkan, hamiyetli, ikramı seven, cömert insan Kâmile annem…

Evimizde küçüklüğümden beri Ramazan aylarında mukabele okunurdu. Kur’ân ziyafetini geçmişine bağışlar, evimizi eş, dost ve komşulara açardı annemiz. Yıllarca böyle devam etti, ta ki ihtiyarlayıncaya kadar.

Risale-i Nur Talebesi komşumuz vardı. Onların vesilesiyle iman hakikatleriyle tanışmıştık. Bunun akabinde Bursa’ya taşındık. Gelirken bize Bursa Yeni Asya Bürosu’nun telefon numarasını vermişti komşumuz. Yerleştikten sonra verilen numarayı aradık. Bursa’ya taşındığımızı, derslere katılıp cemaatle tanışmak istediğimizi söyledik. Ders günü Sami Pala Abi ve hanımı Semiha Teyze arabalarıyla gelerek bizi alıp derse götürdüler ve böylece Bursa cemaati ile tanışmış olduk.

O zamanlar dersler evlerde yapılır, salonlar dolusu cemaat olur ve ikramlar yapılırdı. Annem de ders sırası bizde olduğunda yöresel yiyeceklerden yapardı, bu da cemaat kardeşlerinin hoşuna giderdi. Güneydoğu insanının ikramdaki cömertliği annemde de mevcuttu. Misafirlerine herşeyin en iyisini, güzelini bol olarak ikram etmeyi, misafirlerini Allah’ın verdiği nimetlerin en güzeliyle ağırlamayı çok severdi. O yıllarda kandil geceleri sabaha kadar evlerde ihya edilirdi. Bizler cemaatçe evimizde o Nurlu gecelerin güzelliğini defalarca yaşamışızdır. Hadiye Teyze, Sabiha Teyze ve bizim Kâmile annemizin evinde unutulmayacak, hatıraları hep süsleyecek kandil geceleri yaşanmıştır.

Annemin evi dershane ile karşı karşıya idi, böylelikle irtibatta kuvvetli idi. Talebe iftarları, kandil gecesi ve bayramlaşma programlarına ev sahipliği yapmıştır annem elinden geldiğince. Derse gitmeyi severdi, yaşı ilerlemesine rağmen semt derslerine arabayla götürürdüm, gidemediği zamanlarda cemaati sorar ilgilenirdi. Son zamanlarda telefonla arayıp nasılsın diye soranlara “Artık yolun sonuna geldik, günümüzü bekliyoruz.” diye cevap veriyordu.

Rabbim günahlarını affetsin, kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin, Peygamberimize (asm) ve Üstadımıza komşu eylesin inşaallah. Amin. Biz annemizden razı idik Allah da ondan razı olsun değerli Nurlu annem…

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AİHM kararlarına uymama lüksümüz yok

    Erken kalkanlar daha mutlu

    10 binlerce sağlıkçı işi bıraktı

    40 bin kamu müteahhiti batar

    Önden buyurun beyler!

    Türkiye'de son 24 saatte 176 kişi vefat etti

    DSÖ: Omicron vak’aları ağır seyretmiyor

    Şoför esnafı akaryakıt zamlarına karşı zorlanıyor

    Gübre, fiyat artışında altın ve dövizi solladı

    Marketlerde etiketler anlık değişiyor

    Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,8’e yükseldi

    Yolsuzluğun maliyeti 4 milyar dolar

    AB’den demokrasi desteği

    Kırmızı çizgi 4 bin TL

    Dolar yeniden kritik seviyelerde

    Çin'den Afganistan'a aşı yardımı

    Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

    Etiyopya'da 23 milyon kişi insani yardıma muhtaç

    Arabasını elden çıkarana 900 avro prim

    Myanmar'da darbe karşıtlarından 'sessiz grev'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan 15-20 Temmuz’a Yeni Asya’ya yapılan baskılar
    Ahmet BATTAL

    N’oldi şimdi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    AİHM kararlarına uymama lüksümüz yok
    Genel

    Önden buyurun beyler!
    Rifat OKYAY

    Ey Bendevi Palandöken!
    Genel

    40 bin kamu müteahhiti batar
    Cevher İLHAN

    “Siz izin vermeden…”
    Faruk ÇAKIR

    Yolsuzluğun faturası millete
    Ali FERŞADOĞLU

    Fitne lavları saçanlardan nasıl korunabiliriz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.