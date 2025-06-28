Çatı yanlışları (2)

Şapka Deyip Geçmeyin-41 Anlatım Bozuklukları-22

Edilgenlik takısının gereksiz kullanımı sebebiyle:

*“Çok emek harcaNıp az para kazanabilmiş.”

“Çok emek harcayıp az para kazanabilmiş.”

* "...Saray iktidarı yine terör örgütü üzerinden oyunlar oynaNıyor.”

"...Saray iktidarı yine terör örgütü üzerinden oyunlar OYNUYOR.”

*“Bazan bir şey, kendi makamında asılmış gibi gözükse de yanılmamak gerekir onu, asıl maksada bir vesile biliNmelidir.”

“… onu asıl maksada bir vesile BİLMELİDİR.”

*“Polis hâdise çıkan üniversitelerin, fabrikaların, devlet dairelerinin etrafını sararak anarşistlerin çevreye zarar veriLmesine mani olmaya çalıştı.”

“… anarşistlerin çevreye zarar VERMESİNE mani olmaya çalıştı.”

*“ Bu rapora göre, Allah’a kesin inanç oranı yüzde 85’e düşmüş; … aradaki yüzde 9 da bir öyle, bir böyle, salınıp duruLuyor.”

“… aradaki yüzde 9 da bir öyle, bir böyle, salınıp DURUYOR.”

*“BekçiNİN sıkıştırılması sonucu kitapların kaçırıldığı deponun yerini söyleNdi. “

“Bekçi sıkıştırılınca kitapların kaçırıldığı deponun yerini SÖYLEDİ.”

*“Rejim, hoşlanmadığı farklı fikirler yayımlayan basını derhal susturuLuyordu.”

“Rejim, hoşlanmadığı farklı fikirler yayımlayan basını derhal SUSTURUYORDU.”

*“…polisler odalara daldılar ve yazı malzemesi kabîlinden ne buldularsa topladılar, kimi buldularsa götürüp nezarete tıkıLdılar.”

“… polisler … kimi buldularsa götürüp nezarete TIKTILAR.”

*“Ordunun, ona izafe edilmeye çalışılan sunî, sathî, sahte yollardan çıkarıLarak hakikî ve tarihî mecrâına döndürme gayretinin tezahürü olan böyle yazılar millet mâbeyninde olduğu kadar ordunun ast kademelerinde de mâkes buldu.”

Doğrusu:

“OrduYU, ona izafe edilmeye çalışılan sunî, sathî, sahte yollardan ÇIKARARAK hakikî ve tarihî mecrâına döndürme gayretinin tezahürü olan…”

*“ Son olarak, böbrekler gerekli maddeleri kana döndürürken, istenmeyen maddeleri idrarla atıLarak, filtrattan ve dolayısı ile kandan uzaklaştırırlar.”

“… böbrekler …istenmeyen maddeleri idrarla ATARAK filtrattan ve dolayısı ile kandan uzaklaştırırlar.”

*“…inancının gereği ne ise temsil ediLerek yani bir başka ifade ile yaşayarak etkili olmaktır.”

“…inancının gereği ne ise TEMSİL EDEREK yani bir başka ifade ile yaşayarak etkili olmaktır.”

*“Zira iktidar uzun zamandır bütün iyi işleri kendilerinin yaptığını söylerken kötü giden işleri dış güçlere bağlaNıyor.”

“Zira iktidar uzun zamandır bütün iyi işleri kendilerinin yaptığını söylerken kötü giden işleri dış güçlere BAĞLIYOR.”

Edilgenlik takısının eksikliği sebebiyle:

*“Bazı günler acıdan öyle kıvrandırıyordu ki, âdeta sıkboğaz ediliyor gibiydik. Bazı geceleri de yatamaz hale geldik.”

“Bazı günler acıdan öyle kıvrandırıLıyorduk ki, âdeta sıkboğaz ediliyor gibiydik.”

*“… Risale-i Nur’un birçok farklı yerinde bahsettiği gibi kadına faydadan çok zarar getiren bir şeydir.”

“… Risale-i Nur’un birçok farklı yerinde bahsediLdiği gibi…”

*“…bir tohuma su verilmezse, yeteri kadar güneş ışığına maruz kalmazsa yâni kâinata konulmuş şeriat kurallarına uymazsa o tohum yeşeremez.”

“…su verilmezse, … güneş ışığına maruz bırakıLmazsa … şeriat kurallarına uyuLmazsa o tohum yeşeremez.”

*“Mahkeme kararıyla basımına izin verilen ve sonra basımına başlanan Risâle-i Nur Külliyat’ı 1958 yılı Şubatı’ndan sonra kâğıt bulamayınca kitapların baskısı durdu.”

“… basımına başlanan Risâle-i Nur Külliyat’ı 1958 yılı Şubatı’ndan sonra kâğıt buluNamayınca kitapların basımı durdu.”

*“Hoşbeş edip hâl hatır sorulduktan sonra…”

“Hoşbeş ediLip hâl hatır sorulduktan sonra…”

* “Gelen sinyaller dentritlerde birleştirilip ortak bir sinyale dönüştürülerek, çok bilgileri kapsayan yüksek özelliklere hâiz tek bir sinyal oluşturulduğu gibi, meşverette de çok yönden gelen farklı görüşler uygun vasatta harmanlanıp büyük resim ortaya çıkar.”

Cümledeki bütün fiilimsiler edilgen yapılı fakat yüklem (çıkar) etken. Düzeltmek için yüklem de edilgen yapılmalı:

“ … birleştirilip … oluşturulduğu gibi, … harmanlanıp büyük resim ortaya çıkarıLır.”

Devam edecek