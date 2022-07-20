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21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

AFAD: Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi

20 Temmuz 2022, Çarşamba 23:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.49'da merkez üssü Düzce olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 16,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Atay: Ekiplerimiz sahada incelemelerini yapıyor

Düzce Valisi Cevdet Atay, depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan herhangi bir ihbarın bulunmadığını belirtti.

Atay, "Sadece panikleyip dışarı çıkan vatandaşlarımız oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bizlere ulaşmadı. Ekiplerimiz sahada incelemelerini yapıyorlar. Düzceli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

AA

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