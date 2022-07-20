AFAD: Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.49'da merkez üssü Düzce olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 16,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Vali Atay: Ekiplerimiz sahada incelemelerini yapıyor Düzce Valisi Cevdet Atay, depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan herhangi bir ihbarın bulunmadığını belirtti. Atay, "Sadece panikleyip dışarı çıkan vatandaşlarımız oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bizlere ulaşmadı. Ekiplerimiz sahada incelemelerini yapıyorlar. Düzceli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi. AA

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