Ağrı'daki kazada ölenlerin kimlikleri tespit ediliyor

Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ölen 7 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin kimlik tespiti için yakınlarından DNA örnekleri alınarak Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıptan gelecek sonuca göre kimlik tespitleri yapılarak cenazeler ailelerine teslim edilecek. Kazada vefat edenlerin yakınlarının hastane önündeki bekleyişi sürüyor. Kızılay'ın psikososyal destek ekibi ile mobil aşevi ise hastane önünde bulunan acılı ailelere destek oluyor. Ayrıca kazada ölen ve yaralananların yakınlarının Ağrı Belediyesince gece konaklama ihtiyaçları giderildi ve hastane bahçesinde soğuktan etkilenmemeleri için çadır kuruldu. Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tır Tutak ilçe merkezinde çarpışmış, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülmüştü. 21 kişinin olduğu öğrenilen otobüsteki 7 kişi ölmüş, 2'si ağır 18 kişi yaralanmıştı. AA

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