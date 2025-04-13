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13 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Amasya-Taşova'da 4,6 büyüklüğünde deprem! - Çevre illerde de hissedildi

13 Nisan 2025, Pazar 19:34
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 6,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Amasya Valisi Önder Bakan, merkez üssü Taşova'nın Destek köyü olan depremle ilgili kendilerine olumsuz bir durum için ulaşanın olmadığını söyledi.

Bakan, ekiplerin köyler başta olmak üzere kırsal alanda inceleme ve çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Samsun

Samsun Valisi Orhan Tavlı, depremin kentin özellikle güney ilçelerinde hissedildiğini bildirdi. Depremden dolayı olumsuz bir haber almadıklarını, AFAD ve jandarma ekiplerinin sahada çalışma yaptığını belirtti.

Ordu

Ordu Valisi Muammer Erol, Amasya'da meydana gelen depremin Ordu merkez ve ilçelerinde hissedildiğini belirterek, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Vali Erol, depremin vatandaşlarda kısa süreli paniğe sebep olduğunu ifade ederek geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Sivas

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Taşova olan ve 4,6 büyüklüğündeki depremin Sivas il merkezi ve bazı ilçelerde de hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Sivas il sınırları içinde herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerine yer verildi.

Tokat

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Amasya'da yaşanan depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Ekiplerimizin sahada tarama çalışmaları sürüyor. Bize yansıyan herhangi bir olumsuz durum yok. Amasyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Amasya'daki depreme ilişkin açıklama 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Taşova'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:

"Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AA

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