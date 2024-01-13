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13 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Aralık 2023 son 53 yılın en sıcak aralık ayı oldu

13 Ocak 2024, Cumartesi 11:00
Türkiye genelinde, 2023 yılının aralık ayı, son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kayıtlara geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar, Batman çevresinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 4,8 derece olarak ölçülen aralık ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 8,3 derece ile normallerinin 3,5 derece üzerinde gerçekleşti.

Sıcaklık analizlerinde, 1971'den itibaren yapılan karşılaştırmaya göre, 2023 Aralık ayı son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 21,3 derece ile Van'ın Özalp ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 27,4 derece ile Sinop'ta tespit edildi.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde görüldü. Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7 derece iken, 2023 Aralık ayında 10,3 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,4 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 25 dereceyle Bursa'da gözlendi.

Ege Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde tespit edildi. Bölgenin 7,9 derece olan uzun yıllar ortalama sıcaklığına göre, geçen ay 11,2 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 4 derece olarak Kütahya'da, en yüksek sıcaklık ise 24 derece olarak Salihli'de ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 9,1 derece iken, geçen ay 12 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 25,9 dereceyle Kale (Demre)'de kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde görüldü. Bölgenin 1,4 olan aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı geçen ay 5,5 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 10,9 derece olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 19,5 derece olarak Çumra'da görüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin 4,8 derece ölçülen uzun yıllar ortalama sıcaklığı ise 2023 Aralık ayında 8,4 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,8 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 27,4 dereceyle Sinop'ta gözlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 1,6 derece iken geçen ay 2,5 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 21,3 dereceyle Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 16,3 dereceyle Ergani'de kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Batman çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin 6,4 derece olan uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2023 Aralık ayında 9,3 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,2 dereceyle Ceylanpınar'da, en yüksek sıcaklık ise 22,5 dereceyle Cizre'de tespit edildi.

AA

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