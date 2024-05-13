Antakya'da ve Defne'de eğitime ara verildi

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "13 Mayıs'ta Antakya ve Defne ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Hatayın Dörtyol ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede dün akşam saatlerinden başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Özerli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan köprü dere taşma tehlikesinden dolayı trafiğe kapatıldı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.

Hatay'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi, su basan bir ahırdaki küçükbaşlar telef oldu.

Kentte dünden bu yana süren sağanak, Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yollarda su birikintileri oluşurken sağanağın ardından başlayan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yaklaşık 5 dakika süren dolu, trafikte aksamaya yol açtı.

Dörtyol ilçesindeki Özerli Çayı taştı

Dörtyol'da sağanağın etkisiyle Numuneevler Mahallesi'ndeki Özerli Çayı taştı, çevresindeki Dörttaş Köprüsü ve bazı yollarda çökme meydana geldi.

Köprüden geçerken çaya düşen bir otomobilin sürücüsü, kendi çabasıyla sudan çıktı. Araç ise suya gömüldü.

Mahalledeki bir ahırı su basması nedeniyle de çok sayıda küçükbaş telef oldu.

Yağış nedeniyle Çökek Yaylası'nda toprak kayması meydana geldi, Yahyalı ve Topaktaş yaylalarına giden yol ulamışa kapandı.

Hatay Valisi Masatlı'dan kentteki yoğun yağışa ilişkin açıklama

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Masatlı, kentte son 24 saatte yapılan 167 ihbardan 157'sinin su baskını olduğunu kaydetti.

Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının sahada görevleri başında olduğunu dile getiren Masatlı, şöyle konuştu: "Kuvvetli yağışla birlikte yer yer dereler, yer yer de suların geçişken olduğu vatandaşlarımızın mahsur kaldığına dair ihbarlar geldi. Şu ana kadar bunların hepsine müdahale ettik ve kurtardık. Evlerini su basan vatandaşlarımızı da alarak güvenli yerlerde konaklamalarını sağlıyoruz. Şehrimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir."

Masatlı, kentteki yağış skalasının kuvvetli yağış miktarına ulaştığını aktardı.

İlgili kurumlarla okullar konusunda gerekli toplantıların yapıldığını söyleyen Masatlı, "Sadece Antakya'da belirli bölgelerde, okul müdürlerimizin de değerlendirmesini alarak yarın okullara ara vereceğiz. Bu genel bir durum değildir, sadece kısmi olarak başta Antakya'nın dağ bandını kapsamaktadır. Buralarda okullara bir gün ara vereceğiz." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Kentin altyapısının depremlerde hasar aldığını kaydeden Öntürk, "Ortaya çıkan alt yapı eksikliğinin farkındayız. Hemşerilerimizden bu konuda biraz sabır rica ediyoruz. Önceliğimiz şehrimizin alt yapısını güçlendirmek. İlk iş olarak da bunları hızlı bir şekilde başlatacağız ve alt yapıyı çok iyi bir profile getirmenin gayretinde olacağız." diye konuştu.