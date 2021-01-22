Artık kodlar olmayacak

Metrobüslerde karışıklığın önüne geçmek için hatların kodları kaldırılıyor.

Araçların üzerinde sadece son durağın adı yazacak. İstanbul’da ulaşımın ana damarlarından 44 istasyonlu metrobüs hattının seferlerinde ve otobüslerin tabelâlarında güncelleme yapıldı. İETT Genel Müdürlüğü, hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma yürüttü. Yapılan yeni sefer planlaması sayesinde günlük kat edilen mesafe 18 bin kilometre arttırıldı. Aktarma noktalarında hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek ve işleyişi hızlandırmak için tabelâlarda da güncelleme yapılması kararı alındı. Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları da artık tarihe karışıyor. Tabelâlarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine metrobüs aracı hangi istasyona kadar gidecekse o istasyonun adı yazılacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak.