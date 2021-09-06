Aşı olmayana test zorunluluğu başladı

Türkiye'de eylül ayının ilk haftasından itibaren Kovid-19 aşısı olmayan kişilere; konser, sinema ve tiyatro gibi toplu etkinliklere katılmak için "negatif sonuçlu PCR testi" belgesi gösterme zorunluluğu başladı.

İçişleri Bakanlığı, 6 Eylül'den itibaren geçerli olacak şekilde 81 il Valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu bir genelge göndermişti.

Bu çerçevede 6 Eylül 2021 pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.

Şehirlerarası uçak, tren ve otobüs seyahatleri için de PCR testi zorunlu

Etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacağı, benzer uygulamanın şehirlerarası seyahatlerde de geçerli olacağı kaydedildi.

Buna göre, aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulundurması gerekiyor.

Okullarda 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimde de aşı yaptırmamış öğretmen ve personelden PCR testi istenecek.

Öğretmenlerin yanı sıra üniversitesi öğrencileri ve çalışanları da düzenli olarak negatif test sonucunu göstermek zorunda.