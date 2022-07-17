Aşırı sıcaklar kapıda

TÜRKİYE’DE AŞIRI SICAKLARIN 23 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAĞI AÇIKLANDI.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Türkiye’de aşırı sıcakların 23 Temmuz’da başlayacağını belirtti ve vatandaşları uyardı. Avrupa’da pazartesi gününden itibaren rekor kırarak çok sayıda ölüme sebebiyet vermesi beklenen sıcakların önce Balkanlara sonra da Türkiye’ye gelecek gibi göründüğünü belirten Ökten, “Bizde de kırmızı alarma geçmek gerekebilir” dedi. Ökten şu ifadeleri kullandı: “Temmuz sonu sıcaklar açısından çok sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Sıcaklar Balkanlar’dan gelecek. Genelde Libya’dan denizi aşarak veya Basra’dan gelirdi. Balkanlardan gelmesi nadir bir durum. Ardından aşırı yağışları da beraberinde getirme ihtimali yüksek. “Aşırı sıcaklar öncesi üşümeye hazırlanın” diyen Ökten, özellikle Salı günü kuvvetli rüzgar ile birlikte havanın soğuyacağını belirtti. Haber Merkezi

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