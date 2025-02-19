"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

ASKİ: Ankara'ya 9 ay yetecek su var

19 Şubat 2025, Çarşamba 16:41
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), başkente içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda 9 ay yetecek su bulunduğunu, mart ve nisan yağışlarının gelmemesi durumunda gelecek yıl su baskısı hissedilebileceğini bildirdi.

ASKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk, geçen yıl 18 Şubat'ta 739 milyon metreküple yüzde 46,61 seviyesinde ölçüldü.

Bu yılın aynı gününde ise doluluk, 438 milyon 892 bin metreküple yüzde 27,68 olarak kaydedildi.

Aktif kullanılabilir su miktarı da 18 Şubat 2024'te 550 milyon 44 binle yüzde 39,39, bu sene aynı tarihte ise 249 milyon 935 bin metreküple yüzde 17,90 olarak tespit edildi.

Şehre günlük 1 milyon 500 bin metreküp civarında su verildiği belirlendi.

Yıllık buharlaşma ve sulama oranı dikkate alınarak yapılan ölçümlere göre, Ankara'ya 9 ay yetecek su bulunuyor.

Barajlarda 18 Şubat itibarıyla doluluk, Çubuk-2'de yüzde 46,42, Çamlıdere'de yüzde 25,90, Kurtboğazı'nda yüzde 30,41, Kavşakkaya'da yüzde 31,12, Eğrekkaya'da yüzde 41,16, Akyar'da yüzde 22,18, Kargalı'da yüzde 8,30 olarak ölçüldü.

Tarımsal sulama amacıyla kuyu kullanımı DSİ tarafından kısıtlandı

ASKİ yetkilileri, özellikle yaz aylarında havanın ısınmasıyla kişi başı kullanılan su miktarının arttığına dikkati çekti.

Barajlardaki su miktarı ve tüketim göz önünde bulundurulduğunda, yakın dönemde Ankara'yı bekleyen su sıkıntısı olmadığını aktaran yetkililer, özellikle Ankara içme suyu kaynakları için hayati öneme sahip mart ve nisan yağışlarının gelmemesi durumunda, gelecek yıl su baskısının hissedilebileceğinin düşünüldüğünü kaydetti.

Yer altı suyu kullanımıyla ilgili izin ve sorumluluğun Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde olduğunu hatırlatan yetkililer, tarımsal sulama amacıyla kuyu kullanımının DSİ tarafından kısıtlandığını, çiftçilerin öncelikle yüzeysel su kaynaklarının kullanımına yönlendirildiğini bildirdi.

Çiftçinin damlama sulama gibi yöntemlere yönlendirilmesi ve açık kanal sulama sistemlerinin iptal edilerek modernizasyona geçilmesinin önemini vurgulayan yetkililer, şunları kaydetti:

"Ankara için içme ve kullanma suyu temininde kullanılmış veya kullanılma ihtimali olan yer altı suları da kurumumuz ve DSİ tarafından koruma altına alınmış olup, bu bölgelerde kuyu açılmasına veya kullanılmasına izin verilmemektedir. Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığımızca, oluşan arızalara, fiziki su kaçaklarına hızlı müdahalelerle su kayıpları minimum seviyeye çekilmektedir. Suyun vatandaşımız tarafından tasarruflu kullanılması yönünde kurumumuzca sosyal medya ve iletişim kanalları aracılığıyla gerekli çalışmalar sürdürülmektedir."

AA

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Putin-Trump görüşmesi ay sonuna kadar gerçekleşebilir

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden ABD yönetimine ''Gazze'' davası açıldı

    Zelenskiy: Rus saldırıları sürerken Riyad'daki barış toplantısı "üzücü"

    Kanada'dan Avrupa'ya ''Trump'' çağrısı: "Uyanın"

    Karlı havada nasıl araba kullanılmalıdır?

    ABD ile Rusya normalleşiyor

    ASKİ: Ankara'ya 9 ay yetecek su var

    Donald Trump Jr hakkında İtalya'da yasa dışı av soruşturması

    İstanbul'a 3 gün sürecek kuvvetli kar uyarısı

    İspanya: Trump'ın Gazze planı ahlak dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır

    İstanbul'da eğitime kar arası

    Elon Musk "çıkar çakışması" olan işlere dahil olmayacak

    Gazze sizin olmayacak

    Mülâkat mağduru öğretmenler için ek atama talebinde bulunuldu

    Ekonomik krizin faturası çocuklara

    Bediüzzaman doğuya meşrutiyeti öğretti

    BM’den Haluk Levent’e ‘Gazze’ teşekkürü

    Trump Almanya seçimlerine de el attı

    Portekiz’de turistlere kıyafet uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sivil toplum ve devlet
    Genel

    Portekiz’de turistlere kıyafet uyarısı
    Ahmet DURSUN

    Bediüzzaman’ın devlet yaklaşımı (I) - Şeyh Said Hadisesi Üzerinden Bir Okuma
    Süleyman KÖSMENE

    Münafıkların namazı kılınmaz mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Aynı şey için iki kez…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Demokrasi İttifakı…
    Risale-i Nur'dan

    Orta şarkta sulh-u umûmînin temel taşı
    Cevher İLHAN

    “Süreç” - “kayyım” çarpıklığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.