Balkonda sebze yetiştirmeye ilgi arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla büyükşehirlerden kırsala göç artarken, hayatını şehirde sürdürenlerin bir kısmı toprağa dönmeye ve buna uygun hobiler edinmeye başladı.

Beykoz’da çiftçilik yapan ve son 33 yıldır atalık tohumlardan fide üreten Acar Ailesi, 7 bin metrekarelik alanda aralarında domates, biber, patlıcan, salatalık, yeşillikler, karnabahar, brokoli ve lahana gibi kışlık sebzeler ile kavun, karpuz, çilek gibi yaz meyvelerinin bulunduğu 70-80 çeşit ürün yetiştirerek sürdürülebilir tarım yapıyor.

Ahmet Acar, Kovid-19 salgınıyla hobi bahçelerine ve evlerin balkonlarında sebze yetiştiriciliğine ilginin arttığını dile getirerek, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı: “Balkonlarda da sebze yetiştiriciliği yapılabilir. Verimli bir toprak ve doğru sulamayla balkonda, saksılarda yetiştirilecek ürünlerden verim alınabilir. Tercih edilecek ürünlere göre saksının derinliğine, genişliğine dikkat edilmeli. Derinliği ve kapasitesi küçük saksılara maydanoz, nane, roka, tere, reyhan gibi derin kökü olmayan yeşillikler ekilebilir. Patlıcan, biber, domates, salatalık gibi bitkilerin ise derin ve büyük saksılara ekilmesi gerekiyor.”