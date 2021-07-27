Batı ve güney kıyı kesimlerinde sıcak hava kapıda

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artmaya başlayarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, hafta sonuna kadar sürmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul’da 32-34, Edirne’de 36-39, Çanakkale’de 35-39, Bursa’da 34-37, Balıkesir’de 34-38, İzmir’de 37-40, Manisa’da 38-42, Aydın’da 41-44, Muğla’da 38-41, Antalya’da 39-41, Adana’da 37-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Öte yandan Kastamonu, Karabük ile Sinop’un güney ve batı çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olması bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Bu çerçevede bugünden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor.

Öte yandan hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulunuldu.