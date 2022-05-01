Bayramda hava yağışlı ve serin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Ramazan Bayramı boyunca ülke genelinde yağışlı hava beklenirken, yurt genelinde sıcaklıkların azalacağını tahmin ediliyor.
Açıklama şöyle: Bayramın 1. günü (2 Mayıs 2022 Pazartesi): Marmara’nın güneyi ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 2. günü (3 Mayıs 2022 Salı): Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın 3. günü (4 Mayıs 2022 Çarşamba): İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.”
Ankara/İstanbul/İzmir - anka