Bitlis'te bazı köy ve mezralardaki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Bitlis merkeze bağlı 36 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bitlis sınırlarındaki Yukarıbalcılar, Aşağıbalcılar, Üçevler, Başmaklı, Ilıcak, Oğulcak, Çeltikli, Kalupat, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yanönü, Beşkaynak, Dursun, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Uçankuş, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Aşağıölek, Yukarıölek, Akçalı, İçgeçit, Doğruyol, Dereağzı, Çadırlı, Yolcular, Aşağıyuvacık, Yuvacık, Kavakdibi köyleri ile mezralarında, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ile barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 11 Ağustos saat 19.00'da başlatılan sokağa çıkma yasağı, bugün saat 18.00'den itibaren kaldırılmıştır."

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