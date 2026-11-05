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5 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Türkiye’ye kış geliyor: İlk kar görülebilir

05 Kasım 2026, Perşembe 03:25
Türkiye’nin, Kafkaslar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine gireceği bekleniyor. MGM, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağını öngörürken, kurumun eski yöneticilerinden Ahmet Uçar, Kafkaslar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla düşüşün bazı bölgelerde 8 ila 12 dereceyi bulabileceğini belirtti.

Uçar, 5-10 Kasım arasında etkili olması beklenen sistemin Türkiye’yi mevsim normallerinin altındaki sıcaklıklarla karşı karşıya bırakacağını ifade etti. Sıcaklık düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilecek. MGM, bugünden (5 Kasım Perşembe) itibaren Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar beklendiğini bildirdi. 8 Kasım’da İç Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlarda da kar ihtimali bulunuyor.

Haber Merkezi

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