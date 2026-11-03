Somuncu Baba’da sonbahar güzelliği

Malatya'nın Darende ilçesinde "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu külliye, sonbahar renkleriyle manevi atmosferiyle lisan-ı haliyle adeta tefekkür şölenine davet ediyor.

Ziyaretçilerine huzur dolu bir ortamda ibadet etme imkanı sunan külliye, çevresini saran Tohma Kanyonu ve tarihî yapılarıyla da fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor. Somuncu Baba'nın türbesinin de bulunduğu külliye, yüksek kayalıkları saran sarmaşıklar, ağaçlar ve doğal bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor. Külliyeye gelenler, ibadet etmenin yanı sıra Somuncu Baba Camii, Yeni Camii, Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi, Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi, balıklı kuyular ve balıklı havuzu görme fırsatı da buluyor. AA

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